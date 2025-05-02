В Министерстве обороны призвали граждан не нарушать запреты на распространение информации о вооруженных силах в социальных медиа.
С таким призывом выступил глава пресс-службы оборонного ведомства Анар Эйвазов на панельной сессии в рамках 2-го форума «Общественные процессы в СМИ» в Баку.
По его словам, подобные случаи встречаются, несмотря на масштабную просветительскую работу.
«Конечно, просветительская работа важна для предотвращения подобных случаев. Мы проводим встречи и ведем беседы. Естественно, роль медиа здесь также неоспорима», — сказал он.