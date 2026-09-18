Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о критериях оценки при голосовании за «Золотой мяч», которые кажутся ему несправедливыми.

«Сейчас эту награду оценивают немного иначе. Когда были Месси и Криштиану, все знали, что это два лучших игрока мира, поэтому приз разыгрывался между двумя футболистами. Проблема сейчас в том, что люди учитывают вещи, которые не должны иметь отношения к «Золотому мячу».

Например, говорят, что его должен выиграть игрок «ПСЖ», потому что команда выиграла Лигу чемпионов. Когда ты выигрываешь Лигу чемпионов, приз за победу в Лиге чемпионов получает «ПСЖ» как лучшая команда – это и есть награда «ПСЖ». Другое дело, если в «ПСЖ» играет лучший футболист мира. Тогда, я считаю, награду нужно отдавать лучшему игроку мира – и все.

Не игроку, который забил 80 голов, потому что за 80 голов ты получаешь приз лучшему бомбардиру сезона. Это совершенно разные вещи, но люди этого не понимают. Лучший игрок мира – это тот, за чьей игрой ты, как комментатор, наблюдаешь и получаешь удовольствие. Ты видишь его и понимаешь, что он сильно отличается от остальных.

Когда награду снова будут определять именно так и лучшим игроком мира будет признаваться действительно лучший, а не тот, кто больше всех забил или выиграл больше титулов, тогда «Золотой мяч» снова приобретет свою настоящую ценность», – сказал Ямаль. (sports.ru)