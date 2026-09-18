Пятикратный обладатель «Золотого мяча» нападающий «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии по футболу на предстоящие матчи Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная Португалии дома сыграет с командами Уэльса (24 сентября) и Норвегии (4 октября). На выезде португальцы встретятся с норвежцами (27 сентября) и датчанами (1 октября).

Роналду 41 год. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср», по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

Роналду провел за сборную Португалии 233 матча и забил 146 мячей.