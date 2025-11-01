Криштиану Роналду-младший, играющий в академии саудовского клуба «Аль-Наср», впервые отличился за юношескую сборную Португалии (до 16 лет). В матче против команды Уэльса 15-летний полузащитник вышел с первых минут и сумел открыть счет, а встреча завершилась победой португальцев со счетом 3:0.

Ранее, 31 октября, молодой футболист дебютировал за национальную команду своего возраста — он появился на поле в концовке игры против сверстников из Турции и провел на газоне всего минуту. Тогда португальцы победили 2:0 в рамках международного турнира среди игроков не старше 16 лет.

Главная карьера юного спортсмена пока развивается в Саудовской Аравии, где под руководством тренеров «Аль-Насра» он набирается опыта.