Завершился финал Юношеской Лиги чемпионов, в котором встречались «Трабзонспор» U19 и «Барселона» U19. Игра проходила на стадионе «Коловрей» в Ньоне (Швейцария). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу испанской команды.

Во втором тайме «Барселоне» удалось забить на 57-й минуте, и на 68-й Ибрагим Диарра оформил дубль в ворота юношеского «Трабзонспора». Единственным голом «Трабзонспор» отметился на 88-й минуте.

Во втором тайме «Барселоне» удалось забить на 57-й минуте, и на 68-й Ибрагим Диарра оформил дубль в ворота юношеского «Трабзонспора». Единственный гол удалось забить «Трабзонспору» на 88-й минуте.