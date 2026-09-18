Определены группы чемпионата мира и фестиваля FIFA по футболу U-15, который пройдет в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на FIFA.

Сборная Азербайджана попала в группу AF, где сыграет с командами Андорры, Австралии, Гаити, Израиля и Восточного Тимора.

Всего в турнире примут участие 191 команда, разделенная на 32 группы. Первые матчи пройдут 24 октября, финальные — 30 октября.

Команды будут играть в формате 8×8. Матчи будут состоять из двух таймов по 20 минут. После группового этапа команды разделят на шесть уровней в зависимости от результатов, и все продолжат борьбу до последнего дня турнира.

Всего пройдет 943 матча. Большинство встреч состоится в Олимпийском спортивном комплексе в Говсане, а матчи открытия и финал пройдут в Baku Crystall Hall.

Отметим, что чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 впервые пройдут в Азербайджане. В турнире примут участие футболисты 2011 и 2012 годов рождения.