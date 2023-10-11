Финляндия отправит Киеву военную помощь на €95 млн.

Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии.

Сообщается, что президент республики Саули Ниинистё по предложению правительства принял решение по этому вопросу 11 октября 2023 года. Это 19-я по счету партия военной помощи из Финляндии в Украину. В заявлении подчеркивается, что общая сумма нового пакета военной помощи составляет €95 млн.

«Исход войны в Украине определит ситуацию с безопасностью Европы и Финляндии в ближайшем будущем. Поэтому вместе с нашими союзниками мы продолжим нашу решительную поддержку Украины», — заявил министр обороны Финляндии.

По его словам, общая стоимость военной помощи Финляндии Украине составляет 1,4 млрд. евро.