Король Марокко Мухаммед VI сегодня назначил главой правительства Фатиму-Захру эль-Мансури и уже поручил ей собрать кабинет министров. Прежде женщины в королевстве этот пост не занимали. А в арабских странах такое произошло во второй раз: с 2021 по 2023 год правительство Туниса возглавляла Наджла Буден.

Кто станет премьером, было в целом понятно после выборов, которые прошли 23 сентября. По конституции король назначает главу правительства из партии, которая заняла первое место. Победила Партия аутентичности и современности (ПАМ), она получила 97 мандатов из 395. Эль-Мансури и руководит этой партией, точнее, координирует ее многоголовое руководство, единого лидера у ПАМ нет.

Политологи называли и другого кандидата: Фаузи Лекджаа, главу марокканской футбольной федерации. Он дважды отвечал в правительстве за бюджет, а в ПАМ вступил за несколько недель до выборов. Считается, что во многом благодаря ему партия и вышла на первое место. Но король выбрал эль-Мансури.

Ей 50 лет, родилась в Марракеше. Ее отец Абдеррахман эль-Мансури был пашой города, возглавлял местную коллегию адвокатов, а затем работал послом Марокко в Эмиратах. Дочь тоже стала юристом, училась в Рабате, Монпелье и Нью-Йорке, работала адвокатом в Касабланке.

В 2008 году друг короля, его советник Фуад Али эль-Химма, создал ПАМ, и эль-Мансури вступила в партию. Через год она стала мэром Марракеша, первой женщиной на этой должности. В 2015 году она проиграла выборы, в 2021-м снова выиграла и в том же году вошла в федеральное правительство Азиза Аханнуша как министр жилищного строительства.

Был и скандал, связанный с ней. В июле прошлого года хакеры из группы «Джабарут» опубликовали документы. Из них следовало, что в 2023 году эль-Мансури вместе с двумя братьями продала 66 гектаров земли под Марракешем за 266 миллионов дирхамов ($26 млн).

На этих землях начали строить жилье, хотя они были сельскохозяйственными. Эль-Мансури обвинили в том, что разрешение на стройку она добыла как министр. Она ответила, что землю отец купил у частных лиц еще в 1978 году, государство тут ни при чем, а семья подает в суд на тех, кто устроил утечку. (israelinfo.co.il)