Южный Кавказ вступает в новую фазу, в которой железные дороги, порты и таможенные терминалы становятся инструментами геополитики не меньше, чем дипломатические соглашения. В Гёйгёле Азербайджан, Турция и Грузия договорились ускорить транзит, расширить электронный обмен данными, совершенствовать управление рисками и упростить процедуры вдоль Среднего коридора. Формально речь идёт о работе таможенных служб. Фактически Баку, Анкара и Тбилиси создают инфраструктуру новой экономической географии Евразии.

Смысл происходящего прост: международному грузу уже недостаточно существующей железной дороги или автомобильной трассы. Ему нужна единая система, в которой границы не превращаются в многократные бюрократические остановки. Именно поэтому e-TIR, NCTS, предварительный обмен данными, зеркальная статистика и риск-ориентированный контроль становятся стратегическими инструментами. Всемирный банк считает, что сочетание инфраструктурных инвестиций и повышения эффективности способно к 2030 году вдвое сократить время перевозки по Среднему коридору и втрое увеличить грузовые потоки.

Для Азербайджана это означает переход от роли транзитной территории к роли одного из организаторов маршрута. Каспий, порт Алят, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, автомобильные магистрали и связь с Турцией создают физическую основу. Теперь Баку вместе с партнёрами занимается тем, что должно превратить эту инфраструктуру в единую коммерческую цепочку. Чем меньше времени груз проводит на границе, тем выше конкурентоспособность азербайджанского маршрута и тем больше добавленной стоимости остаётся в стране.

Всемирный банк прогнозирует к 2030 году рост торговли между Азербайджаном, Грузией и Казахстаном на 37%, а их торговли с Европейским союзом — на 28%. Это показывает, что речь идёт не только о китайско-европейском транзите. Средний коридор способен изменить саму структуру региональной торговли, связав Центральную Азию с Южным Кавказом и Турцией.

Но именно здесь начинается геополитическая конкуренция. Средний коридор создаёт дополнительный маршрут между Центральной Азией и Европой, уменьшая зависимость от северного направления через Россию. Одновременно он конкурирует с южными маршрутами через Иран. Поэтому Москва и Тегеран имеют объективные причины внимательно следить за его развитием, хотя характер их интересов различается. Для России это вопрос сохранения транспортного значения в Евразии, для Ирана — сохранения собственного транзитного положения и влияния на коммуникации Кавказа.

Однако главным противником коридора может оказаться вовсе не конкретная столица. Его слабым местом остаётся способность всей цепочки работать синхронно. Всемирный банк указывает на ограничения железнодорожного подвижного состава, портовые мощности, изменение уровня Каспия и инфраструктурные узкие места на грузино-турецком направлении. Carnegie в 2026 году также предупреждает, что коридор пока далёк от полной конкурентоспособности и сталкивается одновременно с инфраструктурными, управленческими, климатическими и геополитическими рисками.

Иными словами, остановить Средний коридор можно даже без официального решения о его блокаде. Достаточно сделать перевозку дорогой, границы медленными, а правила непредсказуемыми. Именно поэтому нынешняя координация таможенных служб Азербайджана, Турции и Грузии имеет стратегический смысл: она закрывает ту часть уязвимости, которую невозможно устранить строительством одной новой железнодорожной ветки.

Грузия в этой системе остаётся важнейшим звеном, но уже не единственным возможным направлением. Сегодня именно грузинская инфраструктура обеспечивает выход Среднего коридора к Чёрному морю и далее в Европу. Однако потенциальное открытие маршрута через Армению способно создать дополнительную ветвь и одновременно изменить баланс внутри самого Южного Кавказа. Carnegie прямо рассматривает TRIPP как потенциальное дополнение к существующему Среднему коридору и подчёркивает, что несколько маршрутов делают торговую систему более устойчивой к политическим и инфраструктурным сбоям.

И вот здесь возникает армянский фактор. Ереван оказался перед довольно неприятным парадоксом: новая транспортная архитектура открывает перед Арменией возможность выйти из многолетней изоляции, но одновременно лишает её возможности рассчитывать на то, что сама география автоматически обеспечит ей роль регионального центра. География даёт шанс, но транзитный статус создаётся политическими решениями, инфраструктурой и доверием бизнеса.

Армянская концепция «Перекрёстка мира» как раз пытается превратить страну в транспортный узел. Но для этого недостаточно говорить об открытии коммуникаций. Необходимо обеспечить их практическую работу — с понятными правилами, безопасностью, таможенной совместимостью и гарантией движения. Carnegie отмечает, что для Еревана главный экономический выигрыш от нормализации может заключаться именно в превращении Армении в надёжного транзитного партнёра, а не только в расширении собственного экспорта.

Проблема заключается в том, что регион уже не ждёт Армению. Азербайджан, Турция и Грузия синхронизируют процедуры сейчас. Центральная Азия расширяет связи с западными рынками. Турция усиливает восточное направление. Азербайджан наращивает собственную транзитную инфраструктуру. Поэтому затягивание открытия коммуникаций не способно остановить процесс — оно лишь повышает вероятность того, что новые грузовые цепочки будут сформированы без армянского участия.

Это и есть наиболее жёсткая экономическая реальность для Еревана. Армения может стать частью новой системы, но она не является её обязательным условием. Если коммуникации через армянскую территорию окажутся эффективными, бизнес будет ими пользоваться. Если они будут политически перегружены, технически сложны или непредсказуемы, перевозчики найдут альтернативу.

В этом смысле проект TRIPP способен изменить ситуацию принципиально. Carnegie рассматривает его как потенциальный новый восточно-западный маршрут через юг Армении, связывающий Азербайджан с Нахчываном и далее с Турцией. При этом принципиальным условием остаётся сохранение армянского суверенитета и юрисдикции над инфраструктурой на своей территории.

Для Баку здесь также существует рациональная причина не зависеть от одного направления. Азербайджан получает возможность диверсифицировать транспортные связи с Нахчываном и Турцией и одновременно расширить собственную роль в международной логистике. Дополнительный маршрут не обязательно должен уничтожать значение грузинского направления: напротив, несколько работающих маршрутов делают всю систему устойчивее.

Именно поэтому попытки представить развитие новых коммуникаций как игру с одним победителем и одним проигравшим слишком примитивны. Для Азербайджана выгодна диверсификация. Для Турции — усиление связи с Центральной Азией. Для Грузии — сохранение и расширение транзитной роли. Для Армении — выход из транспортной изоляции. Проблема начинается тогда, когда экономические возможности пытаются подчинить исключительно логике старого регионального противостояния.

Есть и внешний фактор, который способен серьёзно осложнить реализацию новых маршрутов, — Иран. Carnegie указывает на сохраняющуюся чувствительность Тегерана к проектам, усиливающим турецкое и западное присутствие у его северной границы. Для Ирана транспортные коридоры — это не только экономика, но и вопрос стратегического влияния. Поэтому развитие маршрутов через Азербайджан и Армению неизбежно будет рассматриваться Тегераном через призму собственных интересов.

Россия также сохраняет возможности влияния, хотя её положение в южнокавказской транспортной архитектуре изменилось. Новая система постепенно снижает прежнюю зависимость региона от российского посредничества. Carnegie отмечает, что TRIPP фактически меняет модель, сложившуюся после соглашений 2020 года, когда Москва претендовала на особую роль в обеспечении транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном. Теперь центр тяжести постепенно смещается в сторону других участников.

Однако самый серьёзный вызов для Баку, Анкары и Тбилиси — доказать, что коридор способен выдержать резкий рост грузопотока. Увеличение объёмов без соответствующего роста портовых, железнодорожных и таможенных мощностей может превратить успех маршрута в его же проблему. Поэтому нынешняя работа по цифровизации и управлению рисками должна идти одновременно с расширением физической инфраструктуры.

И здесь Азербайджан имеет возможность закрепить за собой особую роль. Страна уже находится в центре существующей цепочки, а теперь участвует и в формировании правил её функционирования. Это принципиально важнее простого транзита: тот, кто участвует в установлении стандартов обмена данными, таможенных процедур и логистического взаимодействия, получает влияние на работу всей системы.

В конечном счёте Средний коридор — это не одна железная дорога и не один маршрут. Это конкуренция нескольких моделей будущего Евразии. Одна опирается на северные коммуникации, другая — на южные, третья формируется вокруг Каспия, Азербайджана, Грузии и Турции и постепенно получает дополнительные ответвления.

Сегодняшнее решение в Гёйгёле важно именно потому, что показывает: Баку, Анкара и Тбилиси переходят от разговоров о потенциале Среднего коридора к настройке его ежедневной работы. А в геополитике инфраструктуры именно это часто оказывается решающим.

Армения ещё может встроиться в эту систему и получить от неё серьёзные экономические преимущества. Но для этого ей придётся перейти от декларации о «перекрёстке мира» к конкретной инфраструктурной и таможенной практике. Иначе новый перекрёсток может оказаться перекрёстком, рядом с которым проходят дороги, но на котором никто не останавливается.

А для Азербайджана задача становится ещё масштабнее: превратить своё центральное положение на Каспии не просто в преимущество географии, а в устойчивое экономическое и логистическое влияние. Если Баку, Анкара и Тбилиси сумеют сделать движение по коридору быстрым, цифровым и предсказуемым, Средний коридор получит главное, чего ему пока не хватает, — не только политическое внимание, но и доверие мирового бизнеса. И тогда транспортная карта региона действительно начнёт меняться уже не на саммитах, а на практике.

Агиль Гахраманов