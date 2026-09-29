Эксперты полагают, что влияние США вряд ли исчезнет вместе с выводом войск.

В 2024 году Вашингтон и Багдад заключили соглашение о прекращении операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve) — миссии возглавляемой США коалиции против ИГИЛ.

На пике войны в Ираке в 2007 году в стране находилось более 170 000 американских военных. К декабрю 2023-го, когда соглашение о выводе еще не было достигнуто, их число, согласно данным Центрального командования США, составляло около 2400.

С тех пор, по сообщениям СМИ, США еще сильнее сократили свое присутствие, оставив лишь небольшой контингент в Иракском Курдистане.

«Решение о выводе войск было согласовано с предыдущим правительством Ирака, поскольку миссия по разгрому ИГИЛ в этой стране выполнила свою задачу», — отмечает Сафван аль-Амин, старший внештатный научный сотрудник программы «Иракская инициатива» в вашингтонском аналитическом центре Atlantic Council.

Сменявшие друг друга правительства Ирака сталкивались с политическим давлением внутри страны: многие расценивают военное присутствие США как посягательство на суверенитет, объясняет Дуглас Силлиман, занимавший пост посла США в Ираке в 2016–2019 годах. Сейчас он возглавляет Институт стран Персидского залива (Arab Gulf States Institute) в Вашингтоне.

«Несколько иракских правительств под давлением проиранских группировок и части населения (преимущественно шиитов) добивались вывода этих сил из страны», — сказал он Би-би-си.