Азербайджанское информационное пространство с завидной регулярностью дарит обществу сюжеты, в которых трагикомедия переплетается с абсурдом, а главными действующими лицами становятся люди с депутатскими значками на лацканах пиджаков. Недавняя история вокруг парламентария Фазаила Ибрагимли, вступившего в бескомпромиссное противостояние с обычным уличным продавцом арбузов, мгновенно разлетелась по СМИ и социальным сетям, превратившись в очередной всенародный мем. Когда представитель высшего законодательного органа страны отправляется инспектировать спелость ягоды, а в итоге всё заканчивается вызовом полиции, обвинениями в угрозах ножом и оперативными рейдами по демонтажу торговой палатки отца четырех детей, волей-неволей возникает вопрос о приоритетах тех, кому доверено представлять интересы народа.

Сама судьба, кажется, обладает отменным чувством иронии, ведь фамилия и имя этого депутата уже не в первый раз оказываются в эпицентре «овощно-фруктовых» скандалов и общественных обсуждений. Невольно складывается впечатление, что азербайджанские парламентарии нашли своё истинное призвание вовсе не в скрупулезной работе над законопроектами, а в глубоком и погруженном микроменеджменте рыночных лотков. Вместо глубоких аналитических выступлений на сессиях Милли Меджлиса народ получает яркие перформансы, в которых законодатели спорят о цвете арбузной мякоти с простыми тружениками, чей ежедневный хлеб достается нелегким физическим трудом.

В обществе давно сформировался стойкий резонанс и вполне справедливое порицание: почему, когда депутаты пытаются «проявить активность», результат вызывает у граждан лишь нервную улыбку и недоумение? Каждая новая инициатива или громкая реакция народных избранников чаще всего материализуется либо в очередные космические штрафы, либо в регулирование абсолютно абсурдных сфер быта. Народ с иронией вздыхает, что, возможно, лучшим проявлением депутатской заботы было бы полное отсутствие их вмешательства в повседневную жизнь простых людей, которые просто пытаются выжить и прокормить свои семьи.

Если бы господин Фазаил Ибрагимли с такой же страстью и пылом, с какими он инспектировал арбузы, реагировал на реальные и наболевшие решения государственных структур, цены бы такой депутатской деятельности не было. К примеру, именно сейчас, когда в медийном поле активно обсуждаются новые жесткие регламенты и требования Агентства пищевой безопасности (AQTA) к мелким производителям, голоса народных избранников практически не слышны. Зато на рынках их видно отлично, правда, только в роли недовольных покупателей, требующих немедленного возмещения за «недостаточно красный» арбуз.

Информационные волны о том, что контролирующие органы намерены проверять чуть ли не каждую банку с домашними соленьями и требовать аттестацию у сельских жителей, вызывают у населения обоснованную тревогу. СМИ уже вовсю обсуждают перспективы рейдов по районам и деревням, где закрутка огурцов и томатов является историческим промыслом и главным источником дохода. И пока в воздухе висит вопрос, как выживать сельским труженикам, законодатели предпочитают воевать с палатками уличных торговцев, вместо того чтобы встать на защиту микробизнеса.

Особенно остро эта ситуация воспринимается, когда речь заходит о самобытных уголках страны, таких как Габалинский район с его уникальным удинским населением, где приготовление традиционных солений — это не просто бизнес, а многовековое культурное наследие и жизненная необходимость. Представить себе рейдовые бригады, проверяющие погреба и домашние заготовки удинских семей, — сценарий почти сюрреалистичный, но вполне возможный при полном молчании парламентариев. Каких именно результатов добиваются чиновники и депутаты, создавая дополнительные барьеры там, где люди традиционно кормят себя сами?

Возникает фундаментальный вопрос к слугам народа: для чего именно вам был доверен этот высокий и ответственный пост? Неужели депутатские мандаты выдаются для того, чтобы продвигать интересы крупного промышленного лобби, вытесняя с рынка мелких производителей домашних заготовок, или для того, чтобы рушить скромные деревянные навесы отцов четырех семейств? Настоящее предназначение парламентария — быть мостом между гражданами и государством, создавать комфортную правовую среду, а не превращаться в персонажа новостных хроник о мелких бытовых разборках.

Глядя на весь этот театр абсурда, граждане задаются простым, но глубоким вопросом: когда же наступит тот момент, когда слугам народа станет по-настоящему стыдно за подобное поведение? Ведь государственная служба и статус народного представителя требуют хотя бы минимального уровня эмпатии и понимания проблем простых людей. Ломать судьбу и лишать заработка человека из уязвимого слоя населения из-за неудачной покупки — это не просто репутационный провал, это демонстрация глубокого отрыва от реальности.

Этот вопрос в равной степени адресован и широкому кругу чиновников всех рангов, застрявших в своих уютных кабинетах. Президент страны регулярно оказывает доверие чиновникам и парламентариям, наделяя их полномочиями для работы во благо общества, для развития регионов и улучшения благосостояния граждан. Разве это доверие дается для того, чтобы своими нескоординированными и импульсивными действиями наносить вред народу, провоцировать социальное напряжение и приносить государственному аппарату лишь позор и общественное порицание?

Милли Меджлис создан как орган законодательной власти, где должны рождаться смыслы, стратегические инициативы и законы, облегчающие жизнь граждан страны. Однако на практике общественность снова и снова наблюдает, как реальное реагирование на проблемы населения подменяется популизмом или мелочной мелодрамой. Если депутат не имеет возможности или желания оперативно влиять на перегибы отдельных исполнительных структур, но при этом находит время и ресурсы для уничтожения торговой точки простого горожанина, то система явно дает сбой.

Нецелесообразность подобных проступков заключается в том, что они бьют по самому ценному — по доверию людей к институтам власти. Каждый подобный «арбузный скандал» моментально превращается в символ неэффективности, демонстрируя, что между высоким статусом законодателя и проблемами обычного человека лежит непроходимая пропасть. Народ смотрит на происходящее не просто с иронией, а с накопившейся усталостью, ожидая, когда же вместо громких рейдов и бессмысленных споров на рынках начнется реальная работа.

Чиновникам и депутатам пора осознать, что уважение общества невозможно завоевать строгостью штрафов, жесткостью проверок или использованием административного ресурса в личных обидах. Настоящий авторитет строится на защите слабых, поддержке честного труда и умении вовремя проявить великодушие и мудрость. Пора прекратить превращать депутатскую деятельность в мем-индустрию и вспомнить, что за каждой уничтоженной палаткой и за каждым непродуманным запретом стоят живые люди, их дети и их право на достойную жизнь.

Автор

Агиль Гахраманов