Компания SpaceX впервые вывела Starship на орбиту и успешно развернула новейшие спутники Starlink, однако решила досрочно завершить полет корабля.

Изначально Starship должен был провести в полете около 10 часов и совершить шесть полных витков вокруг Земли, однако SpaceX решила вернуть аппарат уже примерно через 3 часа. Корабль должен войти в атмосферу над Тихим океаном и приводниться к северу от Гавайских островов. Причину досрочного завершения миссии компания не назвала.

Во время выхода на орбиту один из двигателей Starship отключился раньше запланированного, из-за чего выполнение миссии некоторое время оставалось под вопросом. Остальные системы продолжили работать штатно, а неисправный двигатель на этом этапе полета больше не требовался, после чего диспетчеры разрешили продолжить миссию. Starship вышел на расчетную орбиту высотой около 275 км и развил скорость порядка 28 тыс. км/ч.

Нынешний запуск стал 14-м полномасштабным испытательным полетом Starship за три года и первым, в ходе которого корабль достиг орбиты. SpaceX разрабатывает полностью многоразовую систему в том числе для лунной программы NASA Artemis и рассчитывает в дальнейшем возвращать Starship непосредственно на стартовый комплекс для повторного использования.