Опубликованные в текущем месяце результаты международного оценивания качества образования PISA за 2025 год по Азербайджану в сравнении с 2009 и 2006 годами оказались примерно одинаковыми. Если точнее, в сравнении с 2009-м не изменились по направлениям «Математика» и «Чтение», и выросли в области естественных наук. По сравнению же с 2006 годом результаты также выросли по чтению, но оказались ниже по математике. За период с 2009 по 2025 год разрыв между учащимися с самыми высокими результатами (10% с наивысшими баллами) и самыми слабыми учащимися (10% с наименьшими баллами) увеличился во всех трех дисциплинах (OECD PISA 2025 Azerbaijan Country Note).

Внезапный «прыжок» в сравнениях к 2006 и 2009 годам в официальном отчете по Азербайджану, а также отсутствие в докладе OECD (ОЭСР – организации экономического сотрудничества) данных за 2018 и 2022 годы вызваны именно изменением географии выборки. В циклах 2018 и 2022 годов Азербайджан тестировал исключительно столичные школы. Результаты Баку были высокими, но они не отражали уровень образования в целом по стране. В исследовании 2025 года Азербайджан впервые за долгое время выставил общенациональную выборку, включая школы из регионов. Поскольку методологически некорректно напрямую сравнивать общий балл всей страны за 2025 год с баллами столицы прошлых лет, эксперты подняли архивы 16-летней давности, чтобы найти корректную базовую точку для сравнения, когда мониторинг также охватывал всю страну целиком.

Доклад ОЭСР указывает на серьезную проблему с порогом функциональной грамотности в Азербайджане. В международной системе оценивания Уровень 2 — это критический минимум, так называемый «порог выживания» в современном мире уровне (В шкале оценивания PISA 6 уровней). В Азербайджане Уровня 2 по математике достигли лишь 48% учащихся при среднем показателе по странам ОЭСР 74%, что означает, что 52% школьников не смогли преодолеть данный базовый рубеж. Иначе говоря, больше половины 15-летних учащихся страны находятся в математическом тупике: они умеют складывать и умножать цифры на бумаге, но не могут самостоятельно, например, перевести цену из одной валюты в другую по указанному курсу или сравнить, какой тариф мобильной связи выгоднее, если один предлагает фиксированную плату, а второй — оплату за минуты.

По чтению ученик на втором уровне способен определить главную мысль в тексте средней длины, найти скрытую информацию и понять суть несложного графика или таблицы — например, прочесть инструкцию к лекарству или бытовому прибору и понять порядок действий. Дети ниже этого порога читают текст механически и не могут сделать из него простейший логический вывод. В Азербайджане около 32% учащихся достигли Уровня 2 или выше по чтению при среднем показателе по ОЭСР 73%. Это самая сложная ситуация, ведь за чертой базовой грамотности по чтению в стране остаются 68% учеников — почти 7 из 10 подростков не могут выписать главную мысль из обычной газетной статьи или понять суть длинной инструкции к технике.

По естественным наукам школьник должен уметь вспомнить базовые научные факты для объяснения простых явлений и отличить научное утверждение от личного мнения. Около 43% азербайджанских учащихся достигли Уровня 2 или выше в области естественных наук при среднем показателе по ОЭСР 76%. Соответственно, не преодолели порог по естественным наукам 57% школьников, что не позволяет им использовать базовые законы физики, химии или биологии для объяснения повседневных явлений (например, почему идет дождь, как температура воды влияет на растворение соли или как работает фильтр для воды). Им трудно отличить доказанный научный факт от чьего-то личного мнения или мифа в интернете. Резюмируя выводы международного оценивания, можно подытожить: несмотря на все реформы последних лет, Азербайджану пока не удалось сократить процент школьников, остающихся за чертой базовой функциональной грамотности в масштабах всей страны. Доля учащихся, достигших минимального уровня академической успеваемости во всех трех предметах, существенно не изменилась по сравнению с прошлым, в то время, как в развитых государствах абсолютное большинство подростков (около 75%) легко преодолевают этот порог международной практике OECD этот уровень официально классифицируется как критический базовый порог, ниже которого человек признается лишенным минимальных навыков, необходимых для выживания и полноценного участия в жизни современного общества.

Противоположностью этой группы является интеллектуальная и технологическая элита — талантливые дети высокой успеваемости, достигшие высших Уровней 5 и 6.

В Азербайджане 3% учащихся продемонстрировали самые высокие результаты по математике, достигнув Уровня 5 или 6 (средний показатель по ОЭСР составляет 9%). По чтению и естественным наукам высших результатов не показал почти никто из учащихся страны (средний показатель по ОЭСР в чтении и науках держится на уровне 7%). Таким образом, в Азербайджане сформировался огромный разрыв: узкая прослойка выпускников, в основном, гимназий и лицеев Баку готова конкурировать на мировом уровне, в то время как общая масса школьников в регионах и из обычных государственных школ столицы пока не обеспечена даже базовой функциональной грамотностью.

На этом фоне заявление министра науки и образования о приросте в 63 балла основано исключительно на сравнении результатов школ Баку за 2022 и 2025 годы по направлению «Математика», а не всей страны в целом. Внутри этой изолированной столичной выборки показатель по математике вырос со скромных 397 до внушительных 460 баллов, в то время как общенациональный результат Азербайджана с учетом впервые протестированных регионов составил 422 балла по математической грамотности, 409 по естественным наукам и 374 балла по чтению.

Суть официального вывода экспертов ОЭСР звучит так: Доля слабоуспевающих учащихся, набравших баллы ниже второго уровня по математике, чтению и естественным наукам, существенно не изменилась по сравнению с предыдущими периодами, а точнее – за более, чем пятнадцать лет. В Азербайджане больше половины подростков пока не справляются с простейшими жизненными задачами, в которых нужно применить школьные знания. Школьники страны сильно отстают от сверстников из развитых государств по уровню готовности к реальной жизни.

Признание Министерства науки и образования в том, что две трети пятнадцатилетних учащихся в стране при чтении текста испытывают серьезные трудности с пониманием его сути, лишь публично подтвердили масштаб имеющейся проблемы. Официальные структуры ведомства склонны объяснять низкие результаты учащихся внешними факторами — в частности, социально-экономическим разрывом между столицей и регионами, а также недостаточной вовлеченностью родителей в процесс домашнего обучения.

Однако глубокий анализ ситуации показывает, что корень этого кризиса кроется в характере проводимых в образовании реформ. Концепция развития функциональной грамотности, лежащая в основе авторитетных международных исследований, таких как PISA и TIMSS, призвана научить ребенка применять теоретические знания в реальной жизни. Однако в отечественной практике этот подход был истолкован составителями программ и учебного материала как повод для кардинального урезания классической теоретической базы. Существующая проблема целенаправленно закрепляется структурой самих школьных учебников, из которых последовательно вымываются академический фундамент и логика. Из школьного процесса исчезло главное — последовательное, системное развитие логического мышления, причем этот методологический слом закладывается с самых ранних ступеней и прослеживается на протяжении всего общего образования. В деятельности министерства стремление к созданию внешней отчетной картинки устойчиво преобладает над методологической глубиной, что наглядно проявилось в содержании издаваемых с 2020 года и представленных обществу как инновация школьных учебников, где академическая наука уступила место поверхностным визуальным формам.

Государственные образовательные стандарты требуют от школы обеспечить усвоение прочных академических знаний и развитие логического мышления. Однако в реальности школьный учебник предлагает методически препятствующие развитию мышления поверхностные визуальные сюжеты, а система внутришкольного контроля маскирует этот глубокий разрыв необоснованно завышенными баллами. Стремление продемонстрировать быструю результативность проводимых изменений без методологически верных шагов привело к деформации критериев оценивания внутри учебных заведений. Административные механизмы выстроены так, что показатели успеваемости учащихся в электронных журналах стали главным фактором при оценке профессиональной пригодности руководителей школ и продлении их трудовых контрактов. Директор школы оказывается заложником ожидаемой отчетности, жестко требуя от педагогического коллектива безупречных показателей, что вынуждает учителей искусственно завышать текущие оценки.

Таким образом формируется симуляция благополучия, при которой завышенные баллы скрывают системные пробелы в знаниях, а образовательный процесс подменяется механической погоней за статистикой. Количество функционально безграмотных выпускников последовательно увеличивается, оставаясь невидимым внутри школьных баз данных до момента первой независимой проверки.

Масштаб этого несоответствия внутришкольного и внешнего оценивания ежегодно фиксируется в научно-статистических отчетах ГЭЦ, публикуемых в специализированном выпуске журнала «Абитуриент». Живая изнанка экзаменов вскрывает глубокие противоречия между двумя системами проверки:

Иллюзия внутренней успеваемости: В формате малых суммативных оцениваний (KSQ), где преобладают тестовые задания закрытого типа, учащиеся показывают относительно стабильный результат. Однако этот показатель во многом достигается за счет фактора случайного угадывания ответов, наводящих вопросов, списывания и неизбежной внутриклассной взаимопомощи, направленной на искусственное вытягивание общей статистики.

В формате малых суммативных оцениваний (KSQ), где преобладают тестовые задания закрытого типа, учащиеся показывают относительно стабильный результат. Однако этот показатель во многом достигается за счет фактора случайного угадывания ответов, наводящих вопросов, списывания и неизбежной внутриклассной взаимопомощи, направленной на искусственное вытягивание общей статистики. Феномен «нулевых ответов» при столкновении с реальностью ГЭЦ: Когда те же учащиеся сталкиваются с независимой внешней проверкой — экзаменационными заданиями открытого типа и ситуационными задачами ГЭЦ, — им приходится логически продумывать, самостоятельно формулировать и грамотно записывать ход решения. В этот момент результативность резко падает. Причина очевидна: новые учебники приучили детей к работе с готовыми визуальными шаблонами-подсказками, но полностью лишили их навыка самостоятельно структурировать, письменно обосновывать и решать комплексные задачи на чистом листе бумаги.

Статистика ГЭЦ наглядно показывает, что от 70% до 80% школьных отличников в региональных и сельских школах при столкновении с независимой проверкой не могут подтвердить свои годовые «четверки» и «пятерки». Более того, на обязательных государственных испытаниях за курс базовой средней школы (9-й класс) средний результат по республике в последние годы удерживается на критической отметке в районе 110–120 баллов из 300 максимально возможных. Эта итоговая сумма складывается из трех профильных предметов: родного языка, математики и иностранного языка (каждый оценивается максимум в 100 баллов).

Тот факт, что средний по стране показатель выполнения экзаменационной программы зафиксирован на уровне всего около 37–40% от требуемого объема знаний, наглядно демонстрирует: большинство подростков покидают среднюю ступень школы, не сумев полноценно усвоить и половины обязательного учебного курса. Они официально переходят в старшие (10–11) классы, физически не владея базовой программой.

Логическим и самым пугающим следствием этого процесса становится деградация высшей школы. В условиях общего падения качества подготовки планка проходных баллов в вузы на многие специальности вынужденно опускается до минимальных 150–200 пунктов. И самое тревожное, что среди этих направлений оказалась профессия учителя. Это создает замкнутый, необратимый круг: через несколько лет в школьные классы придут новые педагоги, которые сами в прошлом не смогли полноценно освоить базовую школьную программу.

Концептуальная модель формирования аналитического ума

Взаимосвязь между массивом усвоенных системных знаний и качеством мышления носит не линейный, а выраженный сигмоидальный (S-образный) характер. Развитие интеллекта подчинено строгого когнитивному закону, который можно разделить на три фазы. В первой фазе — зоне информационной фрагментации — если методология школы строится на ложном принципе «не нужно помнить, всё есть в поисковиках», долговременная память ребёнка остаётся пустой. В такой ситуации процессор мозга — рабочая память — при столкновении со сложной задачей мгновенно перегружается базовыми терминами. Ученик тратит до 90% энергии подкорки просто на то, чтобы вспомнить или найти определение понятия. На глубокий анализ структуры проблемы у мозга физически не остаётся ресурсов. Креативность и логика в подобной ситуации поверхностны, хаотичны и полностью привязаны к внешним подсказкам-суфлёрам. Развитие мышления здесь стагнирует, не в силах преодолеть когнитивную перегрузку.

Количество переходит в качество только в точке перелома — при достижении критического порога фундаментальных знаний, когда формулы, правила, законы науки и языковые структуры выучены до автоматизма. Согласно когнитивной теории содержательного обобщения, зафиксированные в долговременной памяти факты перестают быть ментальной обузой; они усваиваются до автоматизма, трансформируясь в устойчивые внутренние ментальные модели. Именно на этом пороге у ребёнка формируется системная картина мира, где физика неразрывно связана с математикой, язык — с логикой.

Вслед за этим наступает вторая фаза — зона экспоненциального взлета. Пройдя критический порог, мозг начинает мгновенно распознавать паттерны. Школьник не ищет судорожно определение вектора или правила синтаксиса, он сразу использует их как автоматические инструменты. Включается истинное аналитическое мышление высшего порядка, дающее человеку способность самостоятельно расчленять проблему на компоненты, выявлять скрытые причинно-следственные связи и генерировать новые смыслы.

Пытаться научить аналитическому мышлению без формирования жесткого базиса — это попытка построить верхние этажи здания без фундамента. Модель образования стран-лидеров ОЭСР, занявших верхние строчки списков PISA успешна потому, что она сначала доводит когнитивную систему ученика до критического порога знаний и лишь затем разворачивает на этом базисе аналитическое мышление.

У нас же за лозунгами о «гибких навыках» скрывается прагматичное стремление администраторов ведомства существенно упростить и удешевить образовательный процесс. Поверхностное понимание компетентностного обучения послужило управленческому аппарату удобным алиби. Управленческое ядро исполнителей реформ, сформированное из бывших менеджеров среднего звена с непрофильным образованием, позволило реформировать школу по законам коммерческого холдинга, где реальное качество образования подменяется минимизацией издержек и яркой презентацией.

«Спиральный куррикулум» как нарративный щит образовательной деградации

Системные изменения в подстандартах содержания 2020 года, и так называемое «усовершенствование предметных куррикулумов» 2025 опирались на идеологическое обоснование, ставшее, по меткому выражению Нассима Талеба, настоящим” нарративным щитом” для реформаторов из Министерства науки и образования и Института образования (ARTİ). Модернизация преподносится реформаторами под флагом внедрения передового опыта — сингапурской модели обучения, основанной на принципах классической дидактики, методологическим ядром которой был объявлен т. н. спиралевидный или концентрический принцип (spiralvari (konsentrik) prinsip). В классическом понимании концентризма первый этап обучения обязан закладывать жесткий научный фундамент, который на старших ступенях лишь расширяется. На практике эта «спираль» оказалась нарративной ширмой, за которой скрыли масштабную эвакуацию фундаментальных знаний из базовой школы. Спиралевидный принцип стал дидактической лицензией на пустоту: под предлогом того, что к сложной теории можно «вернуться позже», из учебников базовых классов вычистили математический аппарат и формулировки законов. Вместо восхождения по спирали знаний учеников заставили ходить по плоскому кругу бытовых иллюстраций, лишив их инструментов логического мышления.

В азербайджанской же интерпретации «спираль» оказалась плоским поверхностным симулякром — нарративной ширмой. Под предлогом того, что к сложной теории можно «вернуться позже», из государственных подстандартов общего среднего образования (V–IX классы) планомерно вычистили требования математического вывода законов. Вместо восхождения по спирали знаний учеников заставили ходить по плоскому кругу бытовых иллюстраций, лишив их инструментов логического мышления

Из подстандартов V–IX классов целенаправленно убирались глаголы жесткого академического действия («математически выводит», «математически обосновывает», «доказывает закон», «вычисляет координату вектора»). Их заменили дефиниции с размытыми процессными навыками: «описывает явление на основе бытовых примеров», «интерпретирует графическую модель», «объясняет по графическим схемам», «исследует в блоке деятельности».

Именно этот ”нарративный щит” развязал руки составителям новых учебников, позволив им со спокойной совестью заменять строгие формулы и логические цепочки доказательств примитивными картинками, лишая школьников инструментария системного мышления и возможности сформировать фундаментальную научную картину мира.

Объективным показателем дидактического провала реформы стандартов и учебников стали официальные статистические данные и итоги международных мониторингов PISA, а также внутренняя статистика Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ / DİM) Азербайджана. Эти цифры стали беспристрастным приговором ”упрощению” контента, наглядно показав, что заигрывание с визуальными макетами лишило школьников базовых навыков мышления.

Продемонстрировав очевидный дефицит педагогических способностей и не понимая базовой методологии, административный аппарат волюнтаристски отсек из содержания учебников самый сложный и интеллектуально емкий этап обучения — уровень Анализа по таксономии Блума-Андерсона (способность ума расчленять целое на компоненты и выявлять внутренние логические связи). Анализ, самый ресурсоемкий уровень, требующий глубокого содержания учебных материалов и высокой квалификации учителей, был фактически вынесен за скобки учебного содержания. Ведомственный аппарат сделал упор на то, что дешевле внедрить и легче ярко подать обществу и руководству государства, — на изолированное, оторванное от научной теории механическое выполнение действий по готовому образцу.

Полиграфический карго-культ: усечённый Брунер

Продвигая заявленную программу, чиновники использовали в качестве теоретического обоснования знаменитую трехступенчатую сингапурскую модель CPA (Concrete — Pictorial — Abstract / Конкретное — Графическое — Абстрактное). Реформаторы посчитали, что в базовой средней школе учащиеся должны находиться исключительно на наглядном, «рисуночном» этапе (Pictorial), а строгий математический аппарат (Abstract) — это перегрузка, которую нужно отложить на старшие классы. Однако этот нарратив полностью опровергается подлинной методологией сингапурской школы. В оригинальном сингапурском методе триада CPA — это не возрастные стадии, растянутые на годы обучения, а этапы одного сорокаминутного урока (с учетом того, что в начальной школе на первом году обучения уровень по работе с конкретными предметами длится дольше). Настоящий Сингапурский метод требует, чтобы учащийся, ознакомившись с прибором или его реальной моделью (Concrete) и изучив схему (Pictorial), к концу этого же занятия зафиксировал в тетради строгую абстрактную формулу (Abstract). Разорвав этот триумвират и растянув стадию «картинки» на долгие годы обучения в рамках всей учебной программы как единственно значимую, реформаторы остановили интеллектуальное развитие детей. По методике продуманная визуальная составляющая учит учащихся понимать и мыслить. В Азербайджане же под международным брендом была легализована методологическая пустота. Реформаторы совершили откровенный, ничем не прикрытую методологическую подмену. Подменяя классическое линейно-концентрическое построение учебного материала, известное традиционной академической дидактике, авторы извратили суть концепции до неузнаваемости.

Подобно тому как туземцы в Тихом океане строили соломенные самолеты, слепо надеясь, что они взлетят, чиновники ведомства решили, будто полиграфический дизайн без методологии способен поднять качество обучения. Не осознавая критической значимости базовой методологии для процесса обучения, чиновники бездумно отсекли первую и третью стадии, посчитав, что для презентации «сингапурской методики» обществу вполне достаточно ярких картинок в книжке.

Учебный материал был принудительно подогнан под требования жесткой сетки макета верстки: до 40–50% площади страницы отводится под иллюстрации и цветные боксы. Без зазрения совести, не гнушаясь ничем, авторы пожертвовали промежуточными логическими звеньями, выводами формул и текстовыми доказательствами ради того, чтобы уложить теорию в рамки полиграфического формата. Учебники превратились в мозаичные модули со случайным наполнением, где содержание строится не в соответствии с логикой науки, а в зависимости от отведённой площади. Вытеснение связного текста ради декоративных элементов разорвало внутреннюю логику изложения, и после такой экзекуции говорить о развитии абстрактного мышления у учащихся не приходится— оно просто блокируется.

Качественное образование всегда ресурсоемко, оно не может быть там, где науку и мышление подменили презентационными суррогатами. Методологическое «упрощение» содержания учебников, оправдываемое целью сделать учебники более легкими для восприятия, обернулось разрушением внутренней преемственности наук. Пытаясь заполнить страницы бытовыми иллюстрациями и загадками для исследования без полноценной базы, авторы лишили школьников главного — научного алгоритма поиска решений. Современный учебник перестал выполнять свою ключевую дидактическую функцию: вместо обучения системному, причинно-следственному и аналитическому мышлению он предлагает ученику внешнюю форму, визуальные шаблоны и зубрежку изолированных непоследовательных фактов, запертых в дизайнерские боксы.

Когнитивный шум и симуляция применения: теории Майера и Слимека

Давайте рассмотрим некоторые результаты исследований педагогики и когнитивной психологии, те научные теории, на основе которых создается учебный материал для учебников в понимающих значимость образования странах мира, но которых полностью лишены наши «реформированные» издания. С точки зрения когнитивной психологии, подход чиновников ведомства наносит прямой вред развитию интеллекта, создавая непреодолимые барьеры на пути к высшим мыслительным уровням:

Эффект расщепления внимания: Профессор психологии Калифорнийского университета Ричард Майер экспериментально доказал существование «эффекта расщепления внимания» (Split-attention effect) и «принципа избыточности» (Redundancy Principle). Если на одном развороте страницы рабочая память ребёнка одновременно перегружается текстом, яркими плашками, боковыми инфографиками и игровыми вставками, возникает избыточный когнитивный шум. Мозг тратит ограниченный ресурс внимания не на понимание сути закона, а на хаотичное блуждание взглядом по элементам оформления.

Провал метода когнитивного переноса: Метод когнитивного переноса знаний определяет способность ума применять однажды освоенный принцип в совершенно новых условиях. В психологии обучения выделяют две ключевые разновидности этого процесса: «ближний перенос» и «дальний перенос». В отличие от поверхностного шаблонного копирования (ближнего переноса), дальний перенос базируется на интериоризации — формировании прочных внутренних структур психики посредством перевода внешних действий во внутренний план. Именно интериоризация понятий обеспечивает высший уровень усвоения по таксономии Блума и является самым прочным уровнем усвоения материала. Привязка точных наук к исключительно бытовому контексту формирует лишь простейший ближний перенос — по видимому внешнему образцу, а не внутренней работе ума (исследования Эдварда Торндайка и Чарльза Джадда). Мозг, не обученный инвариантной (независимой от внешних факторов) научной логике, оказывается беспомощен, когда этот бытовой контекст исчезает. Костыли-подсказки убирают, а самому «ходить» ученик так и не научился в условиях, лишенных внешних опорных стимулов и подсказок. И придется признать — так и не научится, и если научится — хромая, потому что время упущено.

Иллюзия компетентности: Исследования в области когнитивной психологии (работы Нормана Слимека и Генри Графа) постулируют: информация превращается в устойчивый навык только тогда, когда учащийся сгенерировал её сам (сам вывел формулу по цепочке, сам сформулировал правило на основе анализа). Яркие рамочки «Запомни!», преподнесенные без предшествующей работы, освобождают мозг от интеллектуальных усилий. Ученик видит глянцевую схему, легко справляется с примитивным тестом внутри класса, создавая у себя и у чиновников иллюзию освоения программы. Но при столкновении со строгим независимым вызовом эта симуляция мгновенно вскрывается.

Международный опыт: отказ от «костылей»

Глобальные лидеры современного образования строят свои системы на прямо противоположном принципе: не давать костылей, пока ребёнок не научился ходить самостоятельно.

Образцовым примером здесь выступает Эстония — главный феномен европейского образования, демонстрирующий стабильно высшие позиции в регионе по результатам PISA. Став самой «цифровой» системой Европы, эта страна категорически отказалась от уничтожения академической строгости. В эстонских начальных школах использование гаджетов сведено к минимальному порогу — мозг ребенка должен сначала сформировать базовые навыки чтения длинных бумажных текстов.

Главное отличие от наших изданий заключается в том, что в эстонских цифровых интерактивных учебниках полностью отсутствуют примитивные задачи с выбором из нескольких готовых вариантов — подсказок-суфлёров, блокирующих развитие мышления. Электронная среда там выступает в роли строгого тренажёра и симулятора больших данных, куда ученик приходит со своим, уже сформированным ручкой в тетради, абстрактным понятийным мышлением.

Аналогичного культа «избыточного академизма» придерживаются Япония, Южная Корея и Китай — традиционные лидеры мирового рейтинга. Их учебники по точным наукам намеренно лишены глянцевого хаоса — они представляют собой строгие, логически безупречные тексты с чертежами и доказательствами. Мозг учащегося заставляют совершать тяжелую когнитивную работу перехода от простых мыслительных операций к высшим, формируя понятийное, а не бессистемное клиповое мышление. Эти страны строят обучение на развитии мышления высшего порядка через преодоление трудностей, а не через намеренное упрощение и их искусственный обход.

Анатомия разорванных связей: разбор учебников

С запуском пилотных проектов, при переходе к новым экспериментальным линейкам учебников в рамках реформы стандартов, на брифингах модернизация учебных программ подавалась как долгожданное избавление школы от «устаревшей академической перегрузки», «цивилизационный прорыв» и триумф современных методик. Учебники представляются обществу, как инновационное достижение, утверждается, что «учебники нового поколения — это не энциклопедия, а инструмент навыков». На примере, в частности, одного из проектных изданий – новейшего учебника «Физика» (авторы Я. Исламзаде, А. Аллахвердиев и Д. Мамедов, класс 7), рассмотрим одну конкретную учебную тему. Проведем детальный постраничный анализ всего лишь трех страниц, чтобы убедиться, как задекларированные реформаторами «логика XXI века», «интеграция в жизнь» и т.п. выглядят на практике. Насколько содержание обновленного учебника соответствует базовым принципам научности, преемственности, последовательности и дидактическому правилу «от простого к сложному». Какие навыки могут приобрести дети, учась по этим учебникам. И возможно ли с такими учебниками развивать интеллект и логическое мышление.

В обновленных учебниках, где тема гидростатики, как и многие другие темы 7-го класса перенесены в «Физику» 8 класса, тема «Закон Паскаля» рассматривается не отдельно, а в контексте тем «Давление газов и жидкостей». Содержание учебников вскрывает полную ликвидацию фундаментального физического закона как базового принципа. Авторы перевернули основные положения науки с ног на голову, полностью разрушив научную иерархию и логику причины и следствия. Постраничный текстологический и научно-методический анализ этого параграфа вскрывает не просто редукционизм, а целую серию фундаментальных ошибок, полностью ликвидирующих научную логику предмета. Катастрофические методические ошибки и логические разрывы ломают логическое мышление семиклассника.

Физическая путаница в механизме давления жидкостей

Серьёзный научный брак вскрывается уже в самом первом абзаце темы, где авторы пытаются объяснить молекулярный механизм передачи давления:

«Maye molekullarının xaotik hərəkəti nəticəsində ona xaricdən göstərilən təsir bütün istiqamətlərdə bərabər ötürülür» (В результате хаотического движения молекул жидкости оказываемое на неё внешнее воздействие передается во всех направлениях одинаково). Это утверждение научно несостоятельно. Хаотическое тепловое движение молекул отвечает за температуру и за то, как вещества перемешиваются (диффузию). В газах оно действительно создаёт внутреннее давление, потому что молекулы в газах далеки друг от друга. Но жидкость устроена совершенно иначе — это практически несжимаемая конденсированная среда, где молекулы упакованы вплотную друг к другу. При давлении на жидкость поршнем, сила передаётся во все стороны вовсе не потому, что молекулы начинают быстрее или хаотичнее передвигаться. Она передаётся мгновенно за счёт колоссальной жёсткости межмолекулярных связей несжимаемой среды, которые упрямо сопротивляются любой попытке деформации объема — по принципу передачи импульса в цепочке плотно прижатых друг к другу бильярдных шаров. Объединив хаотическое тепловое движение и закон Паскаля в один тезис, авторы грубо исказили физическую природу жидкого тела. Физическая химера: Использование понятия «Сжатие жидкости»

На эту базовую ошибку наслаивается следующая: авторы пытаются объяснить возникновение давления через бытовое сравнение с пружиной: «…elastik yayı sıxdıqda əks istiqamətdə təsir edən elastiklik qüvvəsi yaranır. Oxşar olaraq maye də sıxıldıqda…» (аналогично, когда жидкость сжимается…). Внедрение модели «сжимаемой жидкости» в базовом курсе школы — это методологический провал, который полностью перечеркивает научность преподавания. Вся классическая гидростатика держится на незыблемой аксиоме: жидкость является несжимаемой средой, а её плотность — величина постоянная (p = const). Если авторы реформ официально заявляют школьникам, что жидкость сжимается, как пружина, у мыслящего ученика неизбежно возникнет логический тупик: если среда сжимается, значит, под поршнем или на глубине океана её плотность должна расти, а следовательно, базовые школьные формулы перестают работать. Сравнив жидкость с упругой пружиной, составители учебника предложили детям ошибочную физическую модель, продемонстрировав полное игнорирование базовых законов науки и дидактики. Смысловой перекос и подмена природы давления («Кейс о дайвере»)

В финальной части того же вводного абзаца авторы выстраивают ложную логическую связь между принципиально разными физическими явлениями: «Ona görə də maye təbəqəsi üzərindəki təsir artdıqca onun təzyiqi də artır. Məsələn, dalğıc suyun dərinliyinə endikcə daha çox təzyiq hiss edir» (Поэтому по мере увеличения воздействия на слой жидкости, её давление также увеличивается. Например, водолаз, опускаясь на глубину, чувствует большее давление). Здесь вскрывается катастрофический методический перекос. Авторы параграфа совершают грубейшую подмену понятий. Закон Паскаля описывает передачу внешней силы — это искусственное механическое давление, когда мы сжимаем жидкость поршнем или насосом в закрытом сосуде. Но на водолаза в открытом море никакая внешняя сила сверху не давит! Давление на глубине растет исключительно из-за собственного веса гигантского столба воды, прижимаемого к Земле силой тяжести (гидростатическое давление). Вместо того, чтобы четко разделить эти две абсолютно разные физические природы — внешнее механическое сжатие и внутренний вес самой жидкости, — авторы безответственно говорят о них как об аналогичных явлениях. Прятки с формулами в начале темы

Параграф открывается подразделами «Mayelərin təzyiqi» (Давление жидкостей) и «Qazların təzyiqi» (Давление газов). Авторы активно используют само слово «давление», строят сложные рассуждения о столкновениях молекул и межмолекулярных силах, но при этом умудрились не дать ни одной формулы! В тексте этих разделов нет ни базового определения давления, ни упоминания единиц его измерения в паскалях. Это полнейший разрыв между теорией и практикой. Школьник, пытаясь понять тему, вынужден «продираться» сквозь абстрактные тексты, не получив математического инструмента. Базовая формула давления всплывает в книге как черт из табакерки — аж в третьем подразделе («Гидростатическое давление»). Незаконный и некорректный перенос формулы на гидростатику

При выводе формулы гидростатического давления авторы пишут: «…təzyiqin düsturu isə p = olduğundan…» . Прямолинейно переносить общую формулу определения давления на жидкую среду без объяснений — это вопиющая методическая небрежность. Формула p = описывает давление твердого тела или внешнего поршня на поверхность. Сила F в ней — это конкретная, направленная внешняя сила (вектор). Но внутри жидкого объема нет никакого твердого тела, давление в любой точке внутри текучей среды давит во все стороны одинаково (скаляр). Авторы учебника были обязаны объяснить ребенку, что в данном случае роль силы F начинает играть вес вышележащих слоев воды под действием гравитации. Из-за этой торопливости у детей напрочь стирается грань между силой направленного давления (вектором) и давлением в точке (скаляром). Математический абсурд при выводе и путаница с плотностью

Методическим и научным позором стал невероятный по своей безграмотности ляп редакторов и авторов учебника в главной строчке вывода формулы гидростатического давления. В буквенных обозначениях, которые авторы используют в цепочке равенств — в формуле массы они печатают обычную латинскую маленькую букву «p» одновременно и для обозначения давления, и для обозначения плотности жидкости вместо положенной греческой буквы (схожей по начертанию). В итоге цепочка равенств приобретает вид:

p = = = pVg = = pgh

На бумаге и на школьной доске это превращается в математический бред. Любой мыслящий ребенок, помнящий правила алгебры за 5 класс, автоматически сократит одинаковую букву «p» с обеих сторон уравнения и в итоге получит ошеломляющий результат: 1 = hg (единица равна произведению высоты на гравитацию). Учебник, призванный обучать детей логике точных наук, из-за банальной лени и дилетантизма авторов выдает абсурдную головоломку, которая ставит в тупик любого ученика, пытающегося разобраться в выводе формулы.

Терминологический хаос и размывание научного языка

Глубокий методический изъян вскрывается в умышленном размывании языка физики как науки, ее терминов. В оригинальном азербайджанском тексте авторы систематически используют бытовое слово «təsir» (воздействие) там, где наука требует строгого оперирования термином «qüvvə» (сила). Они пишут: «…ona xaricdən göstərilən təsir…» и «…maye təbəqəsi üzərindəki təsir artdıqca…». В физике «воздействие» — это абстрактное описание процесса, оно не имеет единиц измерения в системе СИ. Давление рождается исключительно действием перпендикулярной силы на площадь, а математического выражения «отношение воздействия к площади» в природе не существует. Намеренно заменяя строгие величины бытовыми суррогатами, авторы реформы плодят хаос в головах учащихся. Нарушение последовательности ввода индексов

Очередная порция хаоса ждёт ученика в подразделе о сообщающихся сосудах (Birləşmiş qablar qanunu). Вводя обозначения для двух разных жидкостей, авторы выдают поразительную текстовую путаницу: «Kerosinin sıxlığını p, kerosin sütununun hündürlüyünü h₁, suyun sıxlığını p₂, su sütununu isə h₂ ilə işarə edək». Вглядитесь в эту логику: плотность керосина они обозначают просто «голой» латинской буквой p (без цифры), его высоту — h₁, а для параметров воды корректно используют индексы p₂ и h₂. Но переходя к выводу формулы, авторы в следующей же строчке преспокойно пишут равенство: p₁ = p₂, которое затем разворачивают в цепочку с использованием символа p₁. Откуда в уравнении внезапно взялась плотность p₁, если строчкой выше керосину присвоили статус просто одинокой буквы p? В этом возрасте дети только учатся работать с индексами, и такая алфавитная чехарда учебника критична для их логического мышления. Абсурдная логика в сообщающихся сосудах (Причина и следствие наизнанку)

Объясняя базовый принцип темы, авторы выкатывают оглушительный по своей алогичности тезис: «Birləşmiş qablarda mayelər tarazlıqda olduğu üçün təzyiqlər həmişə bərabər olur» (Поскольку жидкости в сообщающихся сосудах находятся в равновесии, давления всегда равны). Это утверждение полностью выворачивает законы физики наизнанку. В природе выравнивание давлений — это первопричина, а наступление равновесия — лишь её следствие. Жидкость в коленах трубки прекращает свое движение только тогда, когда на определенном горизонтальном уровне давления выравниваются. Более того, само заявление о том, что «давления всегда равны» без указания плоскости раздела сред — это методическая пустышка. Давления в U-образной трубке с разнородными жидкостями равны исключительно на линии их соприкосновения, тогда как на любой другой высоте они абсолютно разные из-за разницы плотностей. Подмена фундаментального закона описательным суррогатом

Окончательный демонтаж научного каркаса происходит в тот момент, когда учебник пытается дать официальное определение Закону Паскаля: «Hər hansı qapalı qabdakı mayeyə və ya qaza təsir olunduqda həmin təsir maye və ya qaz molekulları tərəfindən bütün istiqamətlərdə bərabər ötürülür. Bu hadisə Paskal qanunu adlanır». Вместо строгого научного определения великого закона вселенной авторы выкатили размытую житейскую декларацию. Во-первых, закон Паскаля строго гласит, что в замкнутой среде передается именно изменение давления, а не абстрактное «воздействие» (təsir). Во-вторых, составители умудрились полностью выбросить из дефиниции главное физическое условие, которое и определяет закон — тот факт, что это давление передается во все стороны без изменений и потерь (dəyişmədən). Заменив точные параметры сугубо словесным, поверхностным рассуждением, учебник лишили логики и строгого языка науки. Замыкание закона внутри «Гидравлической машины

Иерархия знаний в учебнике тотально разрушена: один из основополагающих, Закон Паскаля авторы умудрились запереть внутри узкого прикладного подзаголовка «Hidravlik maşın» (Гидравлическая машина). Закон природы (закон Паскаля) и техническое устройство (гидравлический пресс) поменялись местами в иерархии знаний. Ученик делает вывод, что закон Паскаля существует только для домкратов. Хотя закон Паскаля — это основа для объяснения, почему вода бьет из шланга, почему взрываются закрытые бутылки при замерзании и почему вообще существует гидростатическое давление на одной горизонтали. Авторы сузили фундаментальный закон до банальной инструкции к механизму. Физика превратилась в сухой пересказ примитивных схем.

Дидактический капкан и двойные стандарты

Финальным аккордом этого хаоса становится сам подраздел «Гидравлическая машина». Авторы бодро заявляют: «…təzyiqin düsturu əsasən porşenlərə təsir edən qüvvələrlə porşenlərin sahələri arasındakı əlaqəni tapmaq olar». И сразу после этого ребенка отправляют в блок «Исследование» (Araşdır) самостоятельно выводить эту самую связь.

Здесь во всей красе обнажаются двойные стандарты и рандомный, случайный характер отбора учебного материала. Декларируя публично борьбу с академической традицией как с якобы «устаревшей зубрежкой», авторы не дают ключевую формулу ради симуляции интерактивного обучения. В рамках одного и того же разворота, в сугубо частной, второстепенной теме сообщающихся сосудов авторы не поленились сами пошагово расписать и дать готовую формулу. А в теме гидравлики — вершине всего раздела — они эту же логику оборвали, оставив тринадцатилетнего ребенка без математических инструментов над логической пропастью. От ученика требуют совершить научное открытие вслепую, не снабдив его вообще ничем. Картинка поршней в книге есть, а точного знания авторы школьнику не посчитали нужным предоставить.

Возникает беспрецедентный дидактический тупик: учебник требует от ученика совершить математическое открытие и самостоятельно вывести закон пропорции сил и площадей поршней гидравлического пресса, при этом скрыв от него базовую промежуточную формулу равенства давлений. Графический рисунок поршней и требование выдать результат есть, а легитимного математического моста для его поиска авторы школьнику не предоставили.

Химия: В 7 классе учащихся вынуждают запоминать формулы кислот и солей, не давая объяснений физической природы валентности. Базовое объяснение структуры атома и механизмов химической связи перенесено в 8 класс. Целый год учащиеся заняты слепым заучиванием буквенных кодов, смысл которых от них скрыт, поскольку логическая цепочка причин и следствий разорвана диктатом верстки. Полноценное понимание природы вещества подменяется механической зубрежкой графических символов. Несмотря на то, что расчет средней атомной массы изотопов является базовым для экзаменов, эта формула вынесена в мелкий бокс на полях.

Математика 5 класс ( 2020 г.), портал e-Dərslik.

В теме «Подмножества» (Alt çoxluqlar) дефицитная площадь страниц, предназначенная для обучения детей базовой логике множеств и законам комбинаторики, оказалась нерационально растрачена. Огромную часть пространства разворота занимают цветные фотографии ковров различных ковроткацких школ. Ученикам предлагается задание «изучить виды ковров и записать это в виде подмножеств…». Вместо размещения на этой площади развернутых графических алгоритмов, примеров решений и 5–6 полноценных математических задач (включая работу с кругами Эйлера-Венна), полезное пространство съедено поисково-краеведческой деятельностью. Математический закон вытеснен на периферию страницы, уступая место интерьерным иллюстрациям. Превращение математики средних классов в «уроки ковроткачества» вызвал наиболее жесткую критику в учительских и родительских дискуссиях, где эксперты открыто заявляли, что заигрывание с наглядностью блокирует развитие абстрактного мышления учащихся.

В учебниках Азербайджанского языка площадь книг отдана под массивные публицистические и художественные тексты, качество которых требует отдельной публикации. По ним школьникам предлагается проводить психологический анализ чувств персонажей и обсуждать бытовые ситуации. Тотальный текстоцентризм заменил изучение родного языка и грамотность письма и речи. Объем строгой академической грамматики (морфология, синтаксический разбор предложений, правила пунктуации и др.) — то, что формирует логический каркас языкового мышления — спрессованы до коротких, бессистемных, непоследовательных, поверхностных информационных справок внизу страниц. Размытие фундаментальной грамматики родного языка бьет по базовой грамотности тех, для кого этот язык является основным.

Менеджмент против Педагогики: размывание критериев отбора директоров

Юридическим подтверждением того, что управленческое ядро реформаторов сознательно перестраивает национальную школу по лекалам коммерческого холдинга, является официальный регламент проведения конкурсов на должность директора школы. В нормативных требованиях Министерства науки и образования к кандидатам произошла показательная подмена понятий.

Де-юре (Официальная декларация): В рамочных квалификационных требованиях к руководителям общеобразовательных учреждений закреплено обязательное условие: кандидат должен обладать глубокими знаниями в области педагогики, дидактики и методики управления учебным процессом. Предполагается, что директор — это главный методист школы, способный контролировать логику преподавания и преемственность программ.

Де-факто (Управленческая симуляция): При переходе к тестовым этапам конкурса и оценочным листам собеседований этот фундаментальный научно-педагогический критерий был сознательно нивелирован административным аппаратом: требование профессионализма подменяется размытыми формулировками, легализующими приход некомпетентных кадров. В официальных министерских базах тестирования (система miq.edu.az) удельный вес вопросов по дидактике и возрастной психологии был урезан до минимума. Из 60 экзаменационных вопросов профильной педагогике и методике отведено всего 20 задач. Две трети экзаменационного фильтра (остальные 40 вопросов) министерство полностью отдало под чисто корпоративные дисциплины. Вместо жесткого отбора на знание законов обучения, оценка кандидата сместилась в плоскость общих управленческих навыков.

При переходе к тестовым этапам конкурса и оценочным листам собеседований этот фундаментальный научно-педагогический критерий был сознательно нивелирован административным аппаратом: требование профессионализма подменяется размытыми формулировками, легализующими приход некомпетентных кадров. В официальных министерских базах тестирования (система miq.edu.az) удельный вес вопросов по дидактике и возрастной психологии был урезан до минимума. Из 60 экзаменационных вопросов профильной педагогике и методике отведено всего 20 задач. Две трети экзаменационного фильтра (остальные 40 вопросов) министерство полностью отдало под чисто корпоративные дисциплины. Вместо жесткого отбора на знание законов обучения, оценка кандидата сместилась в плоскость общих управленческих навыков. Технология подмены: В финальных оценочных листах министерских собеседований требование «владения научно-педагогической методикой» окончательно трансформировалось в размытую формулировку: «интерес к современным образовательным трендам и инновациям».

Главный порок этой подмены заключается в том, что обновленный критерий принципиально неизмеряем. Этот лингвистический и нормативный сдвиг имеет катастрофические последствия. Термин «владение методикой» требует от кандидата профильного образования, годов академической практики и понимания законов дидактики. Термин «интерес к трендам» позволяет любому менеджеру среднего звена с непрофильным образованием пройти отбор, просто заучив яркие термины (STEAM, компетенции, цифровизация) для презентации. Если знание законов дидактики и возрастной психологии можно проверить точными профессиональными тестами, то уровень «интереса» принципиально неизмеряем объективными научными методами. Намеренно заменяя строгие научные параметры субъективными и качественными (в противовес количественным) категориями, министерство переводит процедуру отбора из правового поля в зону ручного административного регулирования. Неизмеряемость критерия служит идеальным прикрытием для легализации некомпетентности: она позволяет легко отсекать профессиональных педагогов-методистов, заменяя их лояльными коммерческими менеджерами.

Задача авторов реформы — перестроить всю систему под собственные административные нужды и конъюнктурные критерии, заставив её работать по чуждым школе правилам корпоративного холдинга. В этой парадигме управленческий процесс переориентирован не на академическую глубину и профессионализм кадров, а на создание внешнего, поверхностного фасада, где форма полностью вытеснила содержание, а реальное качество работы подменено симуляцией эффективности.

Этот тренд на замещение компетентности абсолютной аппаратной лояльностью прослеживается сегодня на всех уровнях и видах деятельности. Системный сдвиг начинается от ручного регулирования при назначении директоров школ и распространен вплоть до элитарных проектов — таких как «Государственная программа по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022–2028 годы».

Механика управленческого кризиса

Методологический кризис и дидактический регресс национальной школы — это комплексный системный процесс. Его причина лежит гораздо глубже, чем простое увлечение глянцевым оформлением. Корень проблемы — в критическом разрыве между педагогическими способностями административного аппарата и требованиями науки, в том числе педагогической: в хроническом нарушении преемственности, логической последовательности и линейно-концентрического развития учебного материала, в игнорировании базовых законов дидактики и возрастной психологии.

Специфика понимания руководством ведомства образовательных инноваций наглядно проявилась в механизмах проведения грантовых конкурсов и кадровой селекции. Об этом в следующих публикациях — на примере того,

что произошло на грантовом конкурсе развития и инноваций 2025 года, как

оперативно среагировало на это государство, и почему, несмотря на то, что

благодаря вице-президенту государства Мехрибан ханым Алиевой была

устранена возможность провести через конкурс несколько десятков

одинаковых проектов-пустышек самого министерства с заранее назначенными

«победителями», в проведении конкурса ничего в корне не изменилось.

Тема кадровой политики и назначения ключевых фигур в Министерстве науки и образования и Институте образования (ARTİ) — это, пожалуй, самый наглядный ответ на вопрос, почему система подверглась глубокой структурной деформации. Когда сферой просвещения начинают руководить лица, чья профессиональная траектория формировалась в аграрном секторе, тяжелой промышленности или коммунальном хозяйстве, школа закономерно превращается в объект исключительно коммерческого администрирования. Лица, стоящие у руля ведомства, в силу недостатка профильных компетенций оказываются функционально неспособны обеспечить выполнение возложенных на них государственных задач. Для проведения реальных реформ во вверенной сфере необходимо как минимум досконально знать её базовый контент и обладать системным стратегическим видением.

В когнитивной психологии этот феномен описывается эффектом Даннинга — Крюгера, когда поверхностный уровень профильной подготовки порождает у администраторов абсолютную уверенность в безошибочности своих действий, лишая их возможности осознать пределы собственной некомпетентности. Самая опасная иллюзия возникает тогда, когда реформаторы не обладают системным пониманием законов школы, но убеждены в своей правоте, принимая волюнтаристские решения, напрямую влияющие на образовательные судьбы полутора миллиона учащихся страны.

В силу профессиональной некомпетентности чиновников министерства государственная система образования теряет свой главный стратегический ресурс — фундаментальные академические знания. Пытаясь подменить науку внешним дизайном, поверхностным содержанием и примитивными визуальными «суфлерами» ради сиюминутных красивых отчетов, руководство ведомства ставит под удар не просто качество обучения. Речь идет о масштабных рисках в близкой перспективе для государства и общества в целом. Современная диверсифицированная экономика требует высокой концентрации квалифицированных кадров на самых разных уровнях. Существует огромное количество видов деятельности в промышленности, энергетике, медицине, технологическом секторе и государственном управлении, где критически необходимо полноценное базовое школьное образование или фундаментальная университетская подготовка. В результате текущей политики профильного ведомства экономика страны на разных ступенях и во всех ключевых звеньях последовательно лишается грамотного населения. Деятельность лиц, руководящих образованием, фактически нивелирует долгосрочный человеческий и технический потенциал государства, подрывая основы национальной конкурентоспособности страны.

Приходится признать горькую, но очевидную реальность: поколения детей, обучающихся по суррогатным учебникам ведомства, за вычетом узкой прослойки учащихся — это фактически потерянные поколения. Они оказываются утеряны не только для стратегических нужд государства, но и для построения нормального, здорового общества, будущей семьи и собственного личностного развития. Базовое, качественное образование, являющееся главным фундаментом успешной человеческой судьбы, было попросту перечеркнуто и не обеспечено подрастающему поколению безответственным бюрократическим аппаратом ведомства.

Само образование рассматривается руководством ведомства не как основа национальной и технологической безопасности государства, а как непрерывный процесс генерации нежизнеспособных ведомственных инициатив, где целесообразность финансовых затрат оправдывается сугубо внутренними, искусственно сконструированными критериями отчетности. Происходит опасная подмена управленческих смыслов: вместо выделения ресурсов под решение реальных образовательных задач доминируют подходы, где при минимальных содержательных затратах и создании красивой витрины моделируется деятельность, главным приоритетом которой является её коммерческий характер, а вовсе не функциональная обязанность управленцев — обеспечение интеллектуальной самодостаточности и устойчивости государства.

При этом примечательно, что на фоне фиксации этих провалов ведомство уже поспешило анонсировать очередную разработку новых учебников. Однако подобные заявления порождают глубокий скепсис: передача задачи по исправлению методологических деформаций тем же структурам, которые их допустили и запустили, превращает процесс в замкнутый цикл бюрократического самообслуживания. Сложилась парадоксальная ситуация, когда ведомство само совершает системные ошибки, само же их оценивает и на основе этих оценок получает новые бюджетные ассигнования на их очередное «исправление». В такой системе мотивом для изменений становится не ликвидация безграмотности, а бесконечное воспроизводство процесса «вечного реформирования» — реформирования того, что было неправильно отреформировано. Но не за счет тех, кто провалил реформы, а вновь за счет государства и тех, кто населяет это государство.

Автор

Ульвия Ахмедова