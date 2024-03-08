Сельджан Насибли: «Это не только неуважение к исторической личности»

«Поздравляю с Женским днем. Мне хотелось бы пролить свет на историческую женщину, правительницу и поэтессу, образ которой я имела удовольствие воплотить в прошлом году в опере Васифа Адыгёзалова «Натаван».

Как сообщает AYNA, об этом в социальной сети написала актриса Сельджан Насибли, сыгравшая в опере «Натаван» главную героиню. Она так прокомментировала осквернение статуи Хуршидбану Натаван во Франции:

«Для меня, как и для всех азербайджанцев мира, Натаван — это своего рода сила, символ женственности и воплощение добродетели. Недавно ее статуя была изуродована преступниками в городе Эвиан, Франция… Я расцениваю этот факт не только как неуважение и насилие в отношении исторической личности Азербайджана, но и как агрессию в отношении всех женщин. Мне было очень приятно изобразить ее смелой, принципиальной и добродетельной женщиной».