Турция завершила тендер на восстановление исторического Анийского моста на границе с Арменией. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.

Министр отметил, что Главное управление автомобильных дорог провело тендер на реставрацию объекта 16 сентября. Позже, 28 сентября, был подписан контракт с подрядчиком, после чего проект перешел в практическую фазу. Финальный этап согласования завершился в октябре. Проект реализуется в рамках межгосударственного протокола, подписанного представителями Турции и Армении 4 мая 2026 года в Ереване.

«В соответствии с протоколом, подписанным на встрече с участием нашего вице-президента г-на Джевдета Йылмаза, процесс восстановления будет осуществляться совместной комиссией, в состав которой войдут наше министерство и Главное управление автомобильных дорог (ГУД)», — сообщил Урагоглу.

По его словам, ключевая цель проекта – сохранитесь уникальное историческое сооружение для будущих поколений.

Исторический Анийский мост, построенный в X веке, расположен на Великом шелковом пути в направлении Карс—Ани. На протяжении нескольких веков он был одним из важных транзитных пунктов для торговли между Востоком и Западом. В 2016 году археологический комплекс Ани, включая этот мост и еще 21 объект, вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.