Азербайджан и Иран обсудили совместное восстановление Худаферинского моста.

Об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети «Х».

«В Тегеране у нас состоялась плодотворная встреча с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом в узком и расширенном составе по вопросам развития энергетического сотрудничества двух стран. В ходе встречи обсуждались реализация проектов строительства гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы», Ордубадской ГЭС, создание энергетического моста между Азербайджаном, Ираном и Россией, обмен и транзит электроэнергии, а также восстановление Худаферинского моста», — говорится в публикации.