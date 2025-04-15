14 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и по делам сирийцев за рубежом Сирии на переходный период Асадом Хасаном аш-Шибани.

Как сообщили во вторник в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены отношения между Азербайджаном и Сирией, состояние региональной безопасности.

В ходе телефонного разговора министры отметили, что после падения режима Асада в Сирии открылись перспективы для широкого сотрудничества между Азербайджаном и Сирией.

Была выражена благодарность за поддержку, оказанную восстановлению работы посольства Азербайджана в Сирии после длительного перерыва. Касаясь усилий по укреплению стабильности в Сирии, было подчеркнуто значение намерения Азербайджана участвовать в процессе восстановления Сирии, а также оказанной гуманитарной помощи. В этом контексте была отмечена важность развития формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Сирия.

Министры также обменялись мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.