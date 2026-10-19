1 ноября во Дворце Гейдара Алиева состоится сольный вечер Геннадия Хазанова «Я зарастаю памятью».

Как сообщает «Зеркало», для бакинской публики это станет особенным событием: артист в последние годы нечасто выступает с гастрольными программами, поэтому его приезд в Баку представляет особый интерес для поклонников его творчества.

«Я зарастаю памятью» — не классический концерт и не просто творческая встреча.

Это вечер воспоминаний, в котором Геннадий Хазанов обращается к разным периодам своей жизни — рассказывает о детстве и юности, сцене и закулисье, встречах с известными людьми и событиях, которые повлияли на его судьбу.

Зрителей ждет знакомый хазановский юмор, тонкая самоирония, личные истории и неожиданные признания.

В программе найдется место и для веселых эпизодов, и для более серьезных размышлений о времени, людях и прожитой жизни.

Особой частью вечера станут материалы из личного архива артиста. Зрителям покажут редкие кадры, фрагменты выступлений и телевизионных съемок, а также другие материалы, которые ранее не демонстрировались широкой публике.

Таким образом, у бакинцев будет возможность увидеть Геннадия Хазанова не только в привычном сценическом амплуа, но и услышать его личные воспоминания и истории, многие из которых связаны с важными событиями его творческой биографии.