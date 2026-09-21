Сингапур решил сделать то, что еще недавно показалось бы абсурдным: платить людям за чтение книг. С сентября 2026 года жители страны могут получать виртуальные монеты за ежедневные 15 минут чтения. За одну такую сессию начисляется 20 монет, а тысяча монет превращается в один сингапурский доллар.

Деньги здесь почти символические. Но в этом и заключается смысл эксперимента. Государство фактически пытается не купить у человека чтение, а вернуть ему то, что цифровая экономика постепенно отнимает, — способность сосредоточиться на одной вещи дольше нескольких минут.

Проблема давно вышла за пределы Сингапура. Человек получил в карман устройство, способное бесконечно поставлять ему новости, развлечения, комментарии и короткие видео. Экономика цифровых платформ построена вокруг одного показателя: сколько времени пользователь остается внутри системы. Следующий ролик должен появиться до того, как человек успеет задуматься, следующий заголовок — до того, как он закончит предыдущий.

Книга работает по противоположному принципу. Она не подстраивается под рассеянное внимание, а требует его. Чтобы понять сложный текст, нужно удерживать контекст, запоминать аргументы, возвращаться к предыдущим мыслям и сопоставлять их между собой. Поэтому сегодня чтение конкурирует уже не столько с другими книгами, сколько с индустрией, которая профессионально борется за человеческое внимание.

Для Азербайджана это не абстрактный культурный вопрос. Страна ускоряет цифровую трансформацию: утвержден План действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы, предусматривающий 58 инициатив в сфере цифровизации, искусственного интеллекта, инноваций и кибербезопасности. Одновременно развивается цифровая государственная инфраструктура и расширяется использование ИИ.

И здесь возникает принципиальный вопрос: что произойдет, если цифровые возможности будут расти быстрее, чем способность человека ими правильно пользоваться? Можно построить современные цифровые сервисы, внедрить искусственный интеллект и создать необходимую инфраструктуру. Но технологическая модернизация имеет предел эффективности, если пользователь не способен работать со сложной информацией, проверять источники, распознавать манипуляции и самостоятельно формировать выводы.

Поэтому чтение — это уже не только вопрос культуры или образования. Это вопрос качества человеческого капитала. Азербайджан последовательно инвестирует в инфраструктуру, энергетику, транспорт, образование и цифровые технологии. Следующий этап развития требует не просто новых инструментов, а людей, способных эффективно ими пользоваться. Особенно сейчас, когда искусственный интеллект начинает брать на себя все больше интеллектуальных операций.

Азербайджан уже утвердил Стратегию искусственного интеллекта на 2025–2028 годы, предусматривающую развитие исследований, инфраструктуры и кадрового потенциала. И здесь появляется парадокс: чем дешевле становится получение готового ответа, тем дороже становится способность оценить его качество.

ИИ может за секунды пересказать книгу, объяснить сложную тему или подготовить выводы. Но он не отменяет необходимости задавать правильные вопросы, замечать противоречия и проверять полученную информацию. Более того, чем больше интеллектуальной работы передается машинам, тем важнее человеческая способность контролировать результат.

Тот, кто привык потреблять только заголовки и короткие ролики, легче становится потребителем чужих интерпретаций. Тот, кто способен читать длинный текст, сопоставлять аргументы и удерживать контекст, использует ИИ иначе — как инструмент мышления, а не как его замену.

Именно поэтому идея Сингапура интересна Азербайджану не как экзотическая акция с денежным бонусом, а как повод задуматься о собственной политике развития внимания. Копировать сингапурскую модель буквально необязательно. Гораздо важнее создать собственную инфраструктуру привычки к чтению. Например, национальную цифровую платформу, объединяющую электронные библиотеки, книги на азербайджанском языке, научно-популярную литературу и образовательные материалы.

Для молодежи можно создать систему баллов за регулярное чтение, прохождение тестов по прочитанному, участие в литературных и образовательных проектах. Вознаграждением могут стать электронные книги, образовательные курсы, доступ к культурным мероприятиям или другие возможности для развития. Принципиально важно другое: государство должно стимулировать не сам факт открытия книги, а формирование устойчивой привычки работать с информацией. Иначе цифровая программа рискует превратиться просто в еще одну систему баллов.

Здесь возникает и прямая связь с кибербезопасностью. В цифровой среде угрозой становится не только вредоносная программа или утечка данных. Уязвимость появляется и тогда, когда человек не способен отличить проверенную информацию от эмоциональной манипуляции, источник — от пересказа, аргумент — от громкого утверждения.

Причем многие цифровые атаки рассчитаны именно на человеческую реакцию: любопытство, страх, спешку или доверие. Фишинговое сообщение, поддельный сайт или мошенническая ссылка не обязательно должны преодолеть сложную техническую защиту. Иногда достаточно заставить человека действовать, не подумав. Поэтому способность внимательно прочитать сообщение, проверить источник, заметить несоответствие и сопоставить информацию с другими данными становится элементом кибербезопасности. Техническая защита может закрыть уязвимость системы, но она не всегда может защитить человека от собственного поспешного клика.

Отсюда следует важный вывод: цифровая грамотность — это не только умение пользоваться приложениями и государственными онлайн-сервисами. Это способность управлять собственным информационным поведением. А значит, инвестиции в чтение, критическое мышление и информационную гигиену можно рассматривать одновременно как инвестиции в образование, человеческий капитал и профилактику киберрисков.

Для страны, которая стремится стать одним из региональных центров технологий, транспорта, энергетики и цифрового развития, это уже вопрос стратегического масштаба. Инфраструктура может обеспечить доступ к технологиям, но именно человек определяет, что будет происходить после этого доступа.

Сингапур начал с 15 минут и символической выплаты. Азербайджану необязательно повторять эту схему. Гораздо важнее взять из нее сам принцип: внимание граждан стало ресурсом, за который сегодня конкурируют государство, бизнес, алгоритмы и информационная среда.

Алгоритмы уже научились удерживать человека у экрана. Теперь задача государства — создать условия, при которых человек научится удерживать внимание сам. Потому что в цифровой экономике главным дефицитом становится не информация. Ее слишком много. Главным дефицитом становится человек, который способен остановиться, дочитать, проверить — и только потом сделать вывод.

Автор

Заур Нурмамедов