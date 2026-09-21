Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз обсудил с новым послом Азербайджана в Анкаре Рашадом Аслановым мирный процесс на Южном Кавказе и нормализацию отношений между Турцией и Арменией.

Об этом Джевдет Йылмаз написал в социальной сети X.

«С недавно приступившим к исполнению обязанностей послом Азербайджана в Анкаре Рашадом Аслановым мы обсудили наши основанные на братстве отношения, сотрудничество в сферах экономики, энергетики и взаимосвязанности, а также азербайджано-армянский мирный процесс и нормализацию отношений между Турцией и Арменией», — отметил вице-президент.