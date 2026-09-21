Число погибших в секторе Газа с начала палестино-израильского конфликта выросло почти до 74 тыс. человек, около 175 тыс. получили ранения, сообщает в понедельник «Аль-Джазира» со ссылкой на данные палестинской стороны.

«С начала войны, которую развязал Израиль в октябре 2023 года, в секторе Газа погибли 73 914 палестинцев, а 174 952 получили ранения», — приводит телеканал заявление работающего в Газе министерства здравоохранения.

За последние сутки в результате израильских обстрелов в Газе были убиты как минимум четыре палестинца, а 17 были ранены. Кроме того, как заявили в министерстве, с момента вступления в силу режима прекращения огня, принятого 11 октября 2025 года, погибли почти 1,4 тыс. палестинцев, а около 5 тыс. получили ранения.