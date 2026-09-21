Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» обновила конституционный иск о ликвидации нескольких действующих в стране партий.

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, в иск была добавлена партия «За Грузию» Георгия Гахария.

«Иск подписан и сегодня будет представлен в Конституционный суд. Иск будет открытым, и каждый сможет с ним ознакомиться. Надеюсь, что Конституционный суд и судьи уже работают над делом. Хотя срок рассмотрения иска составляет девять месяцев, ничто не мешает суду рассмотреть вопрос раньше», — добавил спикер.