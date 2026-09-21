Иранская сторона подготовила новую тактику обороны, которой удивятся все в мире, если США осуществят новые удары, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

«Если произойдет новая атака, то, определенно, будут значительные изменения в нашей обороне и контрнаступлении. Эти изменения будут включать другую географию конфликта и оружие», — приводит агентство «Фарс» слова представителя КСИР.

«Мы применим новое оружие с новыми возможностями, и весь мир удивится», — подчеркнул он.

Он отметил, что Иран, а не США, «определяют региональный порядок». По словам представителя, КСИР «как никогда готов к долгосрочному конфликту».