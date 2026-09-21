Президент США Дональд Трамп объявил в соцсетях о планах назначить нового советника по вопросам искусственного интеллекта (так называемого «царя ИИ»). Также глава государства анонсировал создание «сил ИИ», не приведя подробностей об обеих инициативах. Об этом сообщает Reuters.

«Мы никоим образом не станем препятствовать развитию этой невероятной отрасли или сдерживать его. Напротив, мы будем всячески поддерживать и опекать ее по мере роста! Однако мы также будем выявлять злоупотребления», — написал лидер Соединенных Штатов, уточнив, что сделать это будет несложно с помощью уже действующих правовых механизмов.

Агентство отмечает, что если Трамп выполнит свое обещание, то назначит уже второго по счету куратора сферы ИИ. Весной эту должность покинул венчурный инвестор Дэвид Сакс, перешедший на позицию внешнего советника.