Президент США Дональд Трамп заявил, что внесёт изменения в проект гигантской триумфальной арки, которую он намерен построить в Вашингтоне. Он хочет превратить арку не только в мемориальное, но и в оборонительное сооружение.

По новому замыслу Трампа, будущая арка должна стать «военным комплексом высочайшего уровня». Он планирует разместить внутри строения хранилище дронов, которые смогут мгновенно взлетать по команде, а на крыше арки и вокруг неё предусмотреть места для снайперов. Кроме того, внутри арки должно быть место для хранения большого количества боеприпасов. «Сооружения, подобного этому, не будет нигде в мире», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп впервые представил проект арки 15 октября прошлого года, а в январе был представлен доработанный вариант. Согласно ему, арку предполагалось построить к 250-летию независимости США (4 июля 2026 года), а её высота должна составить 250 футов (76 метров), что выше Триумфальной арки в Париже (50 метров) и находящегося неподалёку от намеченного места строительства Мемориала Линкольна в Вашингтоне (30 метров). Однако из-за сложности согласований строительство не начато до сих пор, а президент вносит новые дополнения в проект.

Триумфальная арка — не единственный строительный проект, инициированный Дональдом Трампом. Ещё в свою первую каденцию, в декабре 2020 года он издал исполнительный указ, в котором было сказано, что предпочтительным архитектурным стилем в столице США должен быть классицизм, а не современные стили.

Самые известные из его идей — снос восточного крыла Белого дома ради строительства на его месте бального зала на 600 человек и переименование Центра исполнительских искусств имени Дж. Ф.Кеннеди в Вашингтоне в Центр Трампа и Кеннеди. В мае 2026 года окружной суд в Вашингтоне признал проект переименования незаконным и запретил, но администрация президента США продолжает оспаривать решение суда. (svoboda.org)