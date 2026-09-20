Лидеры французской правой партии «Национальное объединение», которую ранее упрекали в пророссийских настроениях, агрессивно высказались в адрес Москвы на фоне участившихся гибридных атак и других провокаций с ее стороны. «Мы не потерпим попыток иностранной державы — в данном случае России — прямо или косвенно навязывать нашей стране свою политику посредством запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления», — говорится в совместном субботнем заявлении председателя партии Жордана Барделлы и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен от «Национального объединения», которое приводит Politico.

В коммюнике упоминается фактический захват Кремлем активов, принадлежащих все еще работающим в стране компаниям, включая французский «Ашан» и швейцарский Nestle. Этот шаг, согласно заявлению Барделлы и Ле Пен, «является враждебным актом против интересов Франции и стран Европы» и «должен быть решительно осужден». Президент Владимир Путин распорядился передать российские активы этих компаний во временное управление недавно созданной «Л. Е. В. Менеджмент» вечером в четверг. В пятницу французский президент Эммануэль Макрон провел экстренное совещание с участием лидеров политических сил страны, включая Барделлу, на котором те были проинформированы об угрозах для государства, связанных с продолжающейся войной России против Украины и конфликтом на Ближнем Востоке.

На заседании Ле Пен и Барделла напомнили о состоявшейся в августе диверсии в аэропорту Лейпцига, в причастности к организации которой немецкие власти обвинили Россию. «Никакая провокация, тайная операция или попытка дестабилизации не могут побудить Францию ​​содействовать достижению Россией своих военных целей в Украине», — говорится в заявлении партии.

До этого Ле Пен занимала более лояльную позицию по отношению к России. В прошлом она встречалась с Путиным, а ее партия получила кредит в размере 9,4 млн евро от чешско-российского банка, связанного с Кремлем. Барделла, будучи членом Европарламента, придерживается более строгой позиции, считая Россию угрозой для Франции и Европы.

Ле Пен, которая является одним из претендентов на пост президента Франции, заявляет о готовности поставлять Украине военную технику, но исключает возможность оказания дополнительной финансовой помощи Киеву. «Твердая позиция перед лицом враждебных действий и стремление к дипломатическому урегулированию войны не противоречат друг другу», — сказано в заявлении.