Хуситы, признанные рядом государств террористической организацией, впервые атаковали столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, пишет Reuters. Агентство приводит заявление йеменской группировки, которые в субботу заявили об ударах ракетами и беспилотниками по «чувствительным», то есть стратегически важным, объектам в городе. За несколько часов до этого вблизи главного аэропорта Эр-Рияда зафиксировали пожары и дым. Саудовские власти со своей стороны разослали предупреждения о возможной угрозе безопасности в районе Эр-Рияда.

Последствия атаки попали на кадры очевидцев: в районе автомагистрали рядом с аэропортом, а также здания терминала и других сооружений поднялся большой столб дыма. Также, судя по роликам, горели топливные цистерны. Сами хуситы не уточняли, какие именно объекты они атаковали в Эр-Рияде, но в их заявлении говорится, что ударам также подвергся объект компании Saudi Aramco в городе Янбу, являющийся ключевым центром экспорта саудовской нефти на Красном море. Группировка утверждает, что операция была проведена в ответ на атаку на столицу Йемена Сану.

Поддерживаемые Ираном хуситы с июля неоднократно совершали нападения на Саудовскую Аравию, однако эта атака стала первым зафиксированным случаем ударов по столице королевства с начала нынешней эскалации конфликта, отмечает Reuters.

Возглавляемая саудитами военная коалиция, воюющая против хуситов, заявила, что ее системы ПВО утром в субботу уничтожили ракету, выпущенную йеменской группировкой в ​​сторону Эр-Рияда. Также подчеркивалось, что была предотвращена атака на мирных жителей в саудовских городах Биш и Фарасан на юго-западе и Таиф на западе, а также в Янбу. Был ли нанесен какой-либо ущерб в ходе этих атак, не сообщалось.

Ранее хуситы, которые имеют солидное вооружение, от ракет до дронов, уже захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, позволяющий в значительной мере контролировать южный выход из Красного моря. Также группировка и связанные с ней боевики атаковала энергетические объекты Саудовской Аравии, в том числе насосные станции трубопровода «Восток — Запад» в районах Эр-Рияда и Медины, что осложнило поставки на мировой рынок саудовской нефти. (themoscowtimes.com)