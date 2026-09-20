Более 400 рейсов задержали и отменили в аэропортах московского авиаузла на фоне самой крупной, по заявлению властей, атаки дронов на регион, пишут РБК и «Коммерсант». К полудню воскресенья, согласно онлайн-табло, в Шереметьево были отменено свыше трех десятков рейсов, более 120 — задерживались на прилет, столько же — на вылет. Часть рейсов перенаправляли в Нижний Новгород, Казань, Чебоксары и Санкт-Петербург. По данным «Яндекс расписаний» на утро 20 сентября, которые приводит АТОР, отмены касались рейсов в Сочи, Геленджик, Минводы, Петербург, Пермь, Минск и другие города. Среди задержанных — вылеты в Анталью, Шарм-эль-Шейх, Каир, Стамбул, Сочи, Калининград, Ереван и Алматы.

Во Внуково отменили 11 рейсов, как российских и международных, включая перелеты в Минск и Петербург. 69 рейсов задерживали на прилет, а на вылет — 60. Это затронуло вылетов в Анталью, Стамбул, Самарканд, Батуми и Ереван. В Домодедово под отмену попал один перелет, 27 — задерживались. В Жуковском с начала суток отменили два рейса, на прилет задерживали четыре самолета, на вылет — три (аэропорт восстановил работу в девять утра). В пресс-службе Шереметьево сообщили, что рейсы «осуществляются по скорректированному расписанию», а изменения являются «вынужденными» в связи с закрытиями аэропортов в других регионах. Аналогичную информацию привели в Домодедово. Во Внуково в 12:50 доложили о «постепенном восстановлении штатного режима работы».

В ночь на 20 сентября Москва и Мособласть пережили крупную атаку украинских войск, которая, по словам мэра столицы Сергея Собянина, стала «самой массированной» за всю войну. По его данным, с субботы «на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА», 450 из которых — «на подлете к Москве». Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что только с 03:00 до 05:00 в 17 округах региона удалось перехватить 249 БПЛА. Общее число атаковавших Подмосковье дронов он не уточнил.

В результате атаки были поражены Московский НПЗ, ТЭЦ-22 в Дзержинском, а также крупный склад в Раменском округе. Повреждения получили несколько многоэтажек в Москве и области. По официальным данным, погибли как минимум два человека, еще 20 человек получили ранения. Президент Владимир Зеленский заявил о применении в ходе атаки помимо разных типов БПЛА крылатых ракет «Фламинго» и баллистических снарядов Pelican. (themoscowtimes.com)