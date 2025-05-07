В результате атак беспилотников и закрытия аэропортов в целом ряде российских регионов с вечера 6 мая были отменены не менее 350 рейсов, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это «повлияло на планы» не менее 60 тысяч пассажиров, в том числе, летевших стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай, указала отраслевая организация в среду, 7 мая.

В АТОР указали, что сначала в связи с угрозой атак беспилотников приостановили прием и оправку рейсов московские аэропорты Внуково, Жуковский и Домодедово, затем — Шереметьево, при этом ограничения действовали всю ночь на 7 мая. Кроме того, временно закрывались аэропорты Сочи, Казани, Кирова, Нижнекамска. Росавиация также сообщала об аналогичных мерах в Калуге, Волгограде, Саратове, Самаре, Иваново, Нижнем Новгороде, Ярославле и Тамбове.

Массовые отмены и задержки рейсов наблюдаются также весь день 7 мая. В числе пострадавших — зарубежные авиакомпании flydubai, Turkish Airlines, AJet и Pegasus. Во второй половине дня в аэропортах Калуга и Жуковский введен план «Ковер», задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Часть рейсов перенаправляются на запасные аэродромы, в том числе в Пулково, Минводы, Уфу, Пермь, Саратов и Казань. В частности, санкт-петербургский аэропорт Пулково внепланово принял более 70 рейсов и обеспечивает работу «в условиях высокой интенсивности взлетно-посадочных операций», — отмечается далее. В результате, из-за нехватки трапов скопилась очередь из десятков самолетов, поэтому им приходится ждать обслуживания до двух часов, пишет Baza. При этом находящиеся в самолетах люди жалуются, что их часами держат там без еды и воды.

Авиакомпании начали объявлять об отмене рейсов в Москву и из нее: «Аэрофлот» отменил 106 рейсов, «Уральские авиалинии» — 18. Часть московских рейсов отменили «Победа» и S7.

Во многих аэропортах наблюдается крайне большое скопление людей, которые ждут своих рейсов, а также стоят в многочасовых очередях, чтобы обменять билеты. В Домодедово пассажиры задержанных рейсов развернули палатки в зале ожидания, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

АТОР также предупредила, что из-за особенностей планирования задержки продолжатся и после отмены ограничений на полеты. «Нет шансов, что сбой в работе гражданской авиации просто закончится тем, что все улетевшие на запасные аэродромы борты вернутся «в родную гавань». Эта задержка спровоцирует следующие задержки по принципу домино», — указали в организации. (dw)