Власти Ирана вновь заявили, что возобновление мирных переговоров с Соединёнными Штатами и возможное открытие Ормузского пролива для судоходства зависят от того, примет ли Вашингтон требования Тегерана. Речь идёт об отказе от боевых действий «на всех фронтах», а также разморозку заблокированных иранских средств и прекращение морской блокады Ирана со стороны США.

Об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил глава иранской службы безопасности Мохсен Резаеи. По его словам, Иран сейчас в контакте с посредниками — Катаром и Пакистаном, через которых, как утверждается, иранские требование были переданы администрации Дональда Трампа.

В Иране по-прежнему заявляют, что настаивают на своём праве так или иначе контролировать проход судов через Ормузский пролив, через который до войны проходило около 20 % мировых поставок сырой нефти и природного газа.

Несколькими днями ранее Трамп заявил, что приближается к важному решению о том, следует ли Соединённым Штатам возобновить масштабные удары по Ирану. Об этом он сказал изданию Axios, отметив, что может принять любое решение.

После начала израильских и американских ударов по Ирану в феврале стороны в апреле заключили перемирие, которое неоднократно нарушалось. В июле произошло новое обострение конфликта, Иран заявил о возобновлении блокады Ормузского пролива, а США — блокады Ирана. В последние недели масштабные взаимные удары редки, однако не ведутся и мирные переговоры.

Последние комментарии прозвучали накануне запланированной встречи Трампа с лидерами шести государств Персидского залива — Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. Она должна состояться 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным Axios, на этой встрече может обсуждаться вопрос о том, возобновится ли дипломатия или произойдёт эскалация военных действий. По словам Резаеи, Иран готов к «решительной войне».

Иранская делегация также должна посетит сессию Генассамблеи, однако не сообщалось, планирует ли она какие-либо встречи в Нью-Йорке.

В воскресенье стало известно, что Трамп вернулся в Белый дом из Кэмп-Дэвида раньше запланированного времени, а посольства США в странах Ближнего Востока выпустили предупреждения для граждан США о необходимости соблюдать осторожность, а по возможности покинуть регион. В предупреждении говорится о возможной непредвиденной эскалации ситуации. Подобные предупреждения, впрочем, Госдепартамент выпускал и ранее вне связи с какими-то конкретными событиями. (svoboda.org)