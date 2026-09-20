Президент США Дональд Трамп объявил, что создаст «подразделение по искусственному интеллекту» (AI Force) и назначит ему куратора (AI tsar). Это заявление главы Белого дома было сделано на фоне последних предупреждений об угрозах, связанных с темпами развития ИИ.

В субботу в посте в социальных сетях Дональд Трамп заявил, что его администрация «никоим образом не будет препятствовать или сдерживать рост» искусственного интеллекта, и отверг призывы замедлить развитие ИИ до тех пор, пока не будут созданы более эффективные механизмы защиты от связанных с ним рисков.

Пост главы Белого дома появился на фоне растущего количества предупреждений о потенциальных опасностях ИИ.

Трамп не сообщил ни подробностей, ни сроков реализации своего плана.

«ИИ — это следующая промышленная революция или интернет, но его влияние будет еще масштабнее. Возможно, на него будет приходиться до 25% ВВП нашей страны», — написал он в соцсети, добавив, что хочет, чтобы США продолжали опережать Китай в сфере ИИ.

ИИ сегодня находится в центре американо-китайского соперничества: две крупнейшие экономики мира стремятся получить преимущество в области передовых технологий. Ожидается, что эта тема будет обсуждаться на встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе.

Тем временем глава Белого дома заявил, что его администрация будет использовать существующую систему уголовного и гражданского правосудия для привлечения к ответственности тех, кто использует ИИ в противоправных целях.