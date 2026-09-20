Военное руководство Украины согласовало новые операции «с использованием оружия большой дальности в ответ на российские атаки». Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и министром обороны Евгением Хмарой. «Готовим расширение наших возможностей по нанесению ударов на большие расстояния», — сказал украинский лидер. Других подробностей он не привел.

С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю украинские дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия, что привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. Также ВСУ наносят удары по военным заводам, портовой инфраструктуре и судам теневого флота.

14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Он утверждал, что удары ВСУ по НПЗ спровоцировали нехватку дизельного топлива и других нефтепродуктов на мировом рынке.

Зеленский предлагал России «положить на стол» список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично называли инициативу Трампа «хорошей идеей», однако источники Financial Times говорили, что президент РФ Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку считает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки.

Ранее Украина на протяжении нескольких месяцев добивалась от России взаимной паузы в ударах по энергообъектам, портам и другой критически важной инфраструктуре. Однако Путин отверг инициативу и вместо этого усилил атаки. «Понятно, почему делается это предложение, — потому, что наши ответные удары вглубь территории Украины более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные», — заявлял он.

Путин признавал, что атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру, склады маркетплейсов и торговые суда «создают проблемы» и наносят ущерб, однако настаивал на отсутствии «критических последствий» от действий ВСУ. (themoscowtimes.com)