Удары по территории России станут более частыми и эффективными в результате притока в Украину нового вооружения, включая американские и британские дальнобойные ракеты, заявил в интервью Financial Times начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин. В отличие от США, которые ограничили применение ракет ATACMS территорией Украины, включая Крым, в Великобритании не видят проблем с обстрелом объектов на российской территории и диверсиями против них, дал понять адмирал: «По мере увеличения возможностей Украины сражаться на дальних расстояниях… ее способность проводить операции в тылу [врага] будет становиться [все более явной] особенностью этой войны».

С начала этого года Украина начала организовывать налеты беспилотников на российские НПЗ и нефтехранилища и даже ударила по заводу дронов в Татарстане, находящемуся в 1300 км от ее границ. А в середине апреля ВСУ нанесли удары американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Крыму и позициям российской армии под Бердянском. Президент США Джо Байден решил тайно поставить эти ракеты Киеву еще до принятия закона о военной помощи Украине на $60,8 млрд, который он подписал в среду.

В рамках же нового пакета помощи Украина получит дополнительные ракеты ATACMS, которые могут бить на расстояние до 300 км.

Между тем, Великобритания стала первой страной, которая поделилась с Украиной дальнобойным вооружением: ракеты Storm Shadow были поставлены еще в прошлом году. Затем Франция предоставила ВСУ аналогичные ракеты SCALP. В апреле этого года британский премьер Риши Сунак сообщил о пакете помощи еще на 500 млн фунтов стерлингов (около $620 млн), в котором тоже будут Storm Shadow.

Радакин, как считается, внес значительный вклад в провал этих попыток. Он, сообщали британские СМИ, активно помогал ВСУ в разработке операций против Черноморского флота России, который из-за атак морских дронов и ударов ракет лишился около 30% кораблей. В результате флот вынужден прятаться в бухтах Севастополя и Новороссийска и не мешает экспорту сельскохозяйственной и прочей продукции, который Украине удалось наладить с осени 2023 г.

Кроме того, Радакин активно взаимодействует с ВСУ и выступал важным посредником между Киевом и американскими военными. Адмирал должен был покинуть должность в ноябре 2023 г., но Сунак попросил его остаться, учитывая его роль в осуществлении операций украинских сил. (moscowtimes.ru)