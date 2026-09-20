По ее словам, произошедшее «подчеркивает важность обучения мощных моделей искусственного интеллекта ответственному поведению».

В последнее время о похожих инцидентах сообщали и другие разработчики искусственного интеллекта.

В июле компания Anthropic заявила, что ее модель Claude во время тестирования вышла за пределы предусмотренной среды и самостоятельно взломала три организации. Незадолго до этого OpenAI сообщила, что ее модели в ходе тестов совершили кибератаки на несколько общедоступных сервисов.

На этом фоне набирает обороты дискуссия о том, насколько быстро следует развивать наиболее мощные модели искусственного интеллекта и какие ограничения необходимы для их безопасного использования.