Полиция Нидерландов задержала 24 человека в ходе демонстрации крайне правых движений на поле Маливелд в Гааге, участники которой применили насилие против сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что во время акции против миграционной политики и политики предоставления убежища «обстановка накалилась», и часть участников акции прибегла к насилию в отношении полиции. Они бросали в правоохранителей пиротехнику, совершали акты вандализма и носили одежду, скрывающую лица, несмотря на договоренность полиции с организаторами демонстрации о недопустимости этого.

Для восстановления общественного порядка были задействованы специальные подразделения органов правопорядка и водомет. Руководство муниципалитета Гааги приняло решение прекратить демонстрацию, издав соответствующее чрезвычайное распоряжение, значительно расширившее полномочия полиции по применению силы. После этого правоохранители смогли оттеснить участников акции в направлении Центрального вокзала Гааги.

Уточняется, что задержанные в ходе беспорядков 24 человека подозреваются, в частности, в неповиновении органам правопорядка и незаконном ношении оружия. По данным полиции, некоторые демонстранты также выкрикивали антисемитские лозунги и показывали неонацистские жесты. По этим фактам будет проведено дополнительное расследование.

Кроме того, отмечается, что во время демонстрации несколько журналистов подверглись нападкам со стороны участников акции. Полиция также сообщила о распространяющихся в социальных сетях видеозаписях, на которых запечатлено, как один из журналистов оказался в воде во время разгона демонстрантов. В настоящее время полиция поддерживает контакт по этому вопросу с Нидерландским союзом журналистов и пострадавшим репортером.

В полиции подчеркнули, что нидерландские правоохранительные органы придают большое значение свободе прессы и безопасности журналистов. Расследованию случаев применения насилия в отношении представителей СМИ и уголовному преследованию виновных будет уделяться повышенное внимание.