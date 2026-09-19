Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в последние месяцы в переговорном процессе между США и Ираном наблюдается тупик, и эта ситуация усугубляется кризисом вокруг хуситов.

«В переговорах между США и Ираном последние несколько месяцев наблюдается тупик. И как следствие этой ситуации мы видим не только их нападения друг на друга, но и проблему Баб-эль-Мандебского пролива с йеменской стороны. Мы видим, что стороны участвуют в операции по расширению кризиса в сторону Саудовской Аравии. Сейчас ситуация становится все более сложной», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Фидан отметил, что Турция и другие страны выступают с инициативами и «делают все возможное, чтобы переговоры между США и Ираном завершились». «Но между сторонами существует большое недоверие. Они ранее достигли взаимопонимания в Пакистане. Но затем возникли проблемы с реализацией этих договоренностей. И теперь обе стороны откровенно начали вести этот процесс таким образом, чтобы это было выгодно им», — отметил Фидан.

Он также подчеркнул, что «сторонам конфликта предлагаются новые условия» для компромисса. «Надеюсь, они их примут. В противном случае, текущий кризис, который до определенной степени был терпим для стран, на которые влияет, для некоторых государств уже начал иметь такие экономические последствия, которые выходят далеко за рамки допустимого. Мы видим это в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке», — указал Фидан.Фидан