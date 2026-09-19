Александр Плющенко занял 13-е место среди 33 участников на своем дебютном турнире за сборную Азербайджана, сообщает İdman.Biz.
На этапе юниорского Гран-при в Анкаре 13-летний фигурист набрал 171,65 балла по сумме двух программ. За произвольную программу он получил 114,53 балла, за короткую — 57,12.
Отметим, что для Плющенко этот турнир также стал дебютным на международной арене.
Уже 24 сентября фигурист выступит на следующем этапе юниорского Гран-при в Батуми, который продлится до 26 сентября. Азербайджан на этом турнире также представят Арина Калугина и танцевальная пара Анна О’Брайен/Дрейк Тонг.