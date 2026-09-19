Сын президента США Дональд Трамп-младший вернул деньги, который потратил на его свадьбу близкий к Кремлю бизнесмен, глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев (Лутфуллоев). Об этом американский лидер заявил журналистам. По мнению Трампа, в самом факте оплаты вечеринки для друга не было ничего противозаконного, и он тоже неоднократно так делал. Тем не менее, президент утверждает, что, узнав об этой истории, спросил сына о ней, и тот сказал: «Я возвращаю ему деньги, папа».

«Он не хотел, чтобы так вышло, поэтому, как я слышал, он все возместил», — добавил Трамп. Глава Белого дома также допустил, что его сын не знал о связях Кремлева с российским руководством, так как «не стал проверять его биографию». Источник, близкий к Трампу-младшему, подтвердил The Washington Post факт возврата средств.

Ранее жена Трампа-младшего Беттина Андерсон заявила, что «дорогой друг Умар» сделал молодоженам «необычайно щедрый свадебный подарок», организовав два «потрясающих праздничных вечера» после самой свадьбы. Издание ProPublica выяснило, что Кремлев оплатил аренду частного острова на Багамах, фейерверк и крупные траты на сотни тысяч долларов, а его команда участвовала в подготовке торжества.

После публикации расследования в Палате представителей США начали выяснять, имеет ли Трамп-младший допуск к секретной информации, раскрывал ли он Белому дому свои связи с Кремлевым и нет ли здесь вмешательства из-за рубежа.

По данным «Проекта», Кремлев дружит с Алексеем Рубежным, который возглавляет Службу безопасности президента России Владимира Путина. В руках бизнесмена, имевшего судимости за вымогательство и побои, находится национализированный автодилер «Рольф» и другие активы. Также он контролирует всех российских букмекеров, в том числе является бенефициаром нескольких таких компаний. В апреле этого года Путин наградил Кремлева орденом Дружбы.

Представитель Трампа-младшего называл Кремлева его другом и говорил, что они сблизились благодаря общему интересу к боксу и отдыху. Пресс-служба российского бизнесмена подтвердила эту информацию, уточнив, что они познакомились пару лет назад. (themoscowtimes.com)