Выставка «Знакомые незнакомцы. О трансформациях повседневной жизни» прошла в Берлине в рамках проекта HOLOBIONT 2026 и 15-й Берлинской недели искусства.

Куратором выставки выступила азербайджанская куратор Зулейха Ибад, сообщает #.

В экспозиции были представлены работы художников Эвелины Венгель, Анны Рачиньской и Виктора Петрова.

Выставка состоялась в художественно-производственном комплексе RWK Studios by 3CA, расположенном в берлинском районе Целендорф и занимающем территорию около 16 тысяч квадратных метров.

В центре проекта — обычные предметы повседневной жизни, которые мы со временем перестаем замечать: мебель, занавески, кухонная утварь, автомобильное стекло и даже угольная шахта. Художники предлагают зрителю взглянуть на эти объекты по-новому и рассмотреть их как носителей личной памяти, социальных отношений и исторических изменений.

Название выставки отсылает к понятию «знакомый незнакомец», предложенному американским социальным психологом Стэнли Милгрэмом. Этот термин обозначает людей, которых мы регулярно видим, но никогда с ними не общаемся. Куратор переносит этот подход и на повседневные предметы. Многие вещи постоянно находятся рядом с нами, однако со временем становятся практически невидимыми.

Особое место в экспозиции заняла работа болгарского художника Виктора Петрова «Some Missing Parts» (2026).

Это макет жилого здания постсоциалистического периода в масштабе 1:7, выполненный из металлического конструктора Märklin. В макете также воссозданы двор, гараж и детская площадка. Перфорация металлических элементов делает стены прозрачными, позволяя исследовать связь между частной жизнью и архитектурной памятью.

Эвелина Венгель обращается к неформальным формам знания, народным историям, слухам и нарративам, которые передаются за пределами официальной истории. В ее видеоинсталляции «Coal» (2024) угольная шахта в польском городе Белхатув обретает собственный голос и рассказывает о себе от первого лица. Текстильная работа «Fireplace» (2025) создана из ниток закрывшейся швейной мастерской, фрагментов старых занавесок и земли, взятой из дренажной канавы.

Анна Рачиньска меняет форму, материал и масштаб предметов повседневного использования, превращая их визуальный язык в абстрактный и тревожащий. В работе «leave everything behind» (2019) лобовое стекло автомобиля становится границей между двумя социально-экономическими пространствами. В короткометражной3D-анимации «Elsewhere» (2020) художница обращается к опыту польской диаспоры после 2004 года. Работа поднимает вопросы миграции, труда, денег и чувства принадлежности.

Куратор Зулейха Ибад отметила, что выставка посвящена теме близости. Речь идет о жизни бок о бок с людьми, с которыми мы никогда не разговариваем, и использовании предметов, которые практически никогда не рассматриваем внимательно.

«Три художника из Польши и Болгарии, азербайджанский куратор. Нас четверых объединяет состояние пребывания между разными местами и культурными контекстами. Выставка не объясняет миграцию. Она использует состояние восприятия, возникающее в результате миграции: все почти такое же, как прежде, но ничто не совпадает спрежним полностью», — отметила Ибад.

Зулейха Ибад родилась в Баку в 1998 году и работает как куратор между Берлином, Баку и Будапештом. Она специализируется на современном искусстве Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Ибад имеет степень бакалавра по сценографии и степень магистра по кураторским исследованиям. Она также является соучредителем берлинской кураторской платформы Luna Serpent.

Выставка «Знакомые незнакомцы» стала одной из семи независимых экспозиций, представленных платформой 3CAв рамках HOLOBIONT 2026. Проект исследует, как знакомые предметы, пространства и повседневные ситуации меняют свое значение, когда человек оказывается в новой социальной и культурной среде.