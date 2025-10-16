Берлин стал очередным городом проведения международной художественной выставки MAMA «Мать-природа».

Церемония открытия данной выставки прошла в Азербайджанском культурном центре, сообщает #.

Мероприятие, организованое Фондом Гейдара Алиева, Общественным объединением IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) и Посольством Азербайджана в Германии было открыто приветственной речью посла Азербайджана в Германии Насими Агаева, отметившего, что в наши непростые времена, когда мир сталкивается с глобальными вызовами, подобные выставки, отражающие уникальную связь и единство между природой и человеком, имеют особое значение.

Инициатор проекта, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и общественный деятель Арзу Алиева приняли участие в данном мнроприятии.

В своём выступлении Лейла Алиева рассказала о том что в экспозиции выставки «MAMA – Мать Природа» представлено 27 работ 55 художников из 31 страны, и что эти произведения выходят за рамки искусства, выражая стремление художников оберегать природу.

Лейла Алиева привлекла внимание гостей к проблеме окружающей среды, отметив тревожные факты — на сегодняшний день около 30% всех видов животных находится на грани вымирания, а 40% акватории мирового океана считается сильно пострадавшим от деятельности человека.

Выразив благодарность организаторам и участникам выставки, Лейла Алиева отметила, что инициатива началась в Баку в конце 2024 года во время COP-29 и уже была представлена в Бахрейне, Лондоне, Риме и Тбилиси.

Она выразила удовлетворение тем, что выставка проходит в Берлине — одном из самых «зелёных» городов мира, ведь более 30% территории Берлина составляют парки скверы и другие зеленые зоны.

Внимание гостей было обращено и на то, что экосистема Азербайджана также испытвает воздействие от изменения глобального климата – на примерах уменьшения акватории Каспийского моря и сокращении популяций каспийскиого тюленя и осётра.

Глава Общественного объединения IDEA рассказала о некоторых из своих проектов – посадке более миллиона деревьев в Азербайджане и за его пределами, а также «Одной капле» — инициативе направленной на рациональное использование воды.

В конце выступления Лейла Алиева сообщила, что в Берлине также открылась выставка талантливого азербайджанского скульптора, патриота Самира Качаева (1994–2016), погибшего во время апрельских боёв 2016 года. После выступления Лейла и Арзу Алиевы осмотрели экспозицию выставки, общались и отвечали на вопросы публики.

Таким образом, художественный проект «Мама – мать Природа» продолжает свое путешествие по миру, распространяя свое послание о проблеме изменения глобального климата через современное искусство.

С помощью картин, экспозиций, а также видеоинсталляций, выставка не только показывает неразрывную и многообразную связь человека с прирородой, представляя образ Матери как первоисточник жизни, связывает и переплетает его с природой, Землей и самой жизнью.

Выставка заставляет зрителей задуматься об ответственности перед природой и призывает защищать нашу планету ради будущих поколений.

Фариз Гасымлы, Берлин

Специально для «Зеркало»