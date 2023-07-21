В Музейном центре открылась выставка Марьям Алакбарли с весьма необычным названием «47», сообщает #.

Название связано с тем, что у этой художницы синдром Дауна. Как известно, в этом случае у человека вместо стандартных 46 хромосом присутствует 47-я. Эта «лишняя» хромосома приводит к тому, что имеющие её люди отличаются от всех и внешним видом, и своим восприятием мира, и отношением ко всем окружающим. Они не способны взрослеть и на всю жизнь остаются детьми. Их иногда так и называют – «солнечные дети».

Выступившие на церемонии открытия выставки председатель союза художников Азербайджана Фархад Халилов, народный художник Омар Эльдаров и другие отмечали, что во всех работах Марьям много солнца и света.

На выставке так же выступили гости из Франции Стефан де Бойссон и Джером Дени. Они сообщили, что сегодня даётся старт проекту, в котором работы Марьям будут отсняты и представлены в виртуальном пространстве с помощью новых технологий.

Стефан де Бойссон, являющийся заместителем президента художественных фестивалей Art Shopping, проводимых в Париже в Карусель-де-Лувр, в Довиле и Биаррице, уже несколько лет сотрудничает с Марьям Алакбарли.

Джером Дени, как эксперт в области новых иммерсивных технологий, отмечал в своём выступлении, что уникальные работы Марьям в рамках этого проекта предстанут перед поклонниками искусства в совершенно новом качестве. Это даст новый толчок для популяризации этих работ и поможет им занять достойные позиции на арт-рынке.

Пейзажи Марьям Алакбарли здесь поражают тем, что, оказывается, горы можно видеть и такими. А в её натюрмортах выражены все грани магической красоты плодов и цветов нашей земли.

Но самым поразительным феноменом этой выставки являются её букеты. Таких просто не существует в природе. Лишь её художественное восприятие мира способно было создать такое удивительное явление.

Здесь можно ознакомиться с холстами Марьям, посвящёнными одной из самых знаменитых книг мира: «Маленькому принцу» Антуана де Сент Экзюпери. Но это её личное восприятие этой истории. Наверное, именно в силу этого эта серия называется: «Мой маленький принц».

И, наконец, на выставке представлены работы, посвящённые наскальным рисункам Гобустана. Мы привыкли к тому, что в Гобустане всё окрашено в цвет камня. У Марьям весь Гобустан светится многими цветами. Но в основном он красный, жёлтый, зелёный, голубой и синий. А ещё у неё сами петроглифы окрашены в золотой цвет. В этом тоже есть своя символика.

Сегодня работы Марьям выставляются по всему миру. Множество её работ находятся в различных частных коллекциях в Азербайджане, Франции, Бельгии, США.