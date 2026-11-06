Каждый раз, когда человечество вплотную подбирается к разгадке тайн мироздания, где-то в районе Арарата раздается звон бокалов с коньяком и крики: «Мы сделали это!». История армянских научных сенсаций — это захватывающий блокбастер, где на кону стоят Нобелевская премия, вечная слава и слезы умиления в глазах условного дяди Акопа, который искренне верит, что Ереван — центр не только Вселенной, но и квантовой физики с биоинженерией в придачу.

Зачем же целая нация с завидным упорством генерирует фейки планетарного масштаба? Ответ кроется глубоко в национальном характере, где смесь древней культуры, космического оптимизма и коммерческой жилки рождает уникальный феномен: продать надежду можно даже тому, у кого уже нет кошелька. Трагизм ситуации заключается в том, что порой этот информационный шторм доходит до такой мощности, что безнадежно больной человек, сидя в палате паллиативной помощи, срывает с себя капельницу, выбрасывает доказательную медицину в окно и начинает ждать, пока армянский гений пришлет ему баночку волшебного порошка прямо из телевизора.

А теперь усаживайтесь поудобнее, снимайте розовые очки (желательно вместе с кожей, чтобы не мешали), ведь перед нами разворачивается драма века. Встречайте главную сенсацию фарминдустрии: Армения первой в мире официально одобрила два новых препарата от рака толстой кишки — Botvymo и Evamplix.

Чтобы понять масштаб текущего триумфа, достаточно совершить ностальгический прыжок назад во времени. Помните, как лет десять, а точнее, уже четверть века назад, в некоторых кругах с притеснением груди и со слезами на глазах раструбили на весь свет о том, что армянский гений изобрел панацею? По соцсетям гуляли восторженные посты, в храмах чудом не пели благодарственные молебны, а в комментариях уже делили лавры Нобелевской премии и заказывали памятники из чистого золота. Тогда на арену вышел легендарный предшественник нынешних чудес — препарат «Арменикум» (Armenicum). Это было время, когда казалось, что еще чуть-чуть — и СПИД будут лечить примочками из ереванского лаваша и заряженной на телеканале «Арарат» воды. Продавали его с такой помпой, будто сам Прометей спустился с горы и принес флакончик внутривенной амброзии. В итоге «Арменикум» триумфально растворился в анналах истории, оставив после себя лишь горькое послевкусие и пустые карманы доверчивых граждан. Но разве это остановило вечный двигатель армянского пиара? Конечно, нет.

Потом наступили годы зловещей тишины. Мем про армянское лекарство от всех болезней благополучно «отпели», зарыли глубоко в архив и присыпали нафталином. Те, кто ждал чуда, увы, уже не ждали ничего. И вот, спустя годы ожидания, Минздрав Армении торжественно, под звуки зурны и барабанов, выдает долгожданную регистрацию. Вся страна замерла в экстазе. Но если снять те самые розовые очки, вымыть глаза от слез радости и заглянуть в сухие, бездушные научные факты, картина получается настолько эпичная, что ее впору экранизировать братьям Коэн.

Давайте отделим мух от котлет, а маркетинг — от пробирок. Создатель компании Agenus — действительно американский бизнесмен армянского происхождения Гаро Армен. Мужчина безусловно уважаемый, умный и с отличной деловой хваткой. Но неужели он в одиночку, сидя на кухне в ереванской хрущевке под аромат кофе, «изобрел» препарат из подручных материалов? Спойлер: нет. Это продукт многолетней, потной и рутинной работы огромной международной команды ученых, биологов и клиницистов американской биотех-корпорации с миллиардными бюджетами. Но в Ереване принято считать: раз у директора фамилия заканчивается на «-ян», значит, патент на бессмертие уже оформлен на дедушкину квартиру в Конде.

Тут начинается самый изысканный детектив фарминдустрии. Почему препарат одобрила гордая Армения, а не американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)? Американское FDA посмотрело на отчеты клинических испытаний, вежливо покрутило пальцем у виска и сказало, что данные неубедительны. Чтобы получить разрешение, необходимо провести масштабные клинические испытания третьей фазы и доказать реальную безопасность и продление жизни. В итоге фармгигант принял гениальное стратегическое решение: раз в США пока не пускают на порог соваться без полноценных документов, зарегистрируем там, где родные стены, где родственники работают в Минздраве и где регулятор смотрит на протоколы сквозь очень, очень дружелюбные розовые очки.

Если в СМИ трубят о «прорыве века» и «лекарстве от всех раков», то в реальности это вовсе не волшебная пилюля от любой опухоли. Препараты Botvymo и Evamplix предназначены для очень узкой, специфической и тяжелой группы больных — взрослых с так называемым MSS-типом (микросателлитно стабильным) метастатического колоректального рака. Причем у этих пациентов не должно быть активных метастазов в печени, и они уже обязаны пройти все мыслимые и немыслимые стандартные схемы лечения. То есть это не первая линия обороны и не витаминки для бодрости, а классический «вариант отчаяния», когда терять уже в буквальном смысле нечего.

Самое смешное в этой истории — юридический статус триумфального разрешения. Разрешение Минздрава Армении выдано всего на один год. Это не победный марш, а испытательный срок на условно-досрочном освобождении. Если американская компания за этот год не принесет из ведущих мировых лабораторий реальные, убедительные и веские доказательства эффективности, эту лавочку могут прикрыть быстрее, чем ереванские кафе закрываются после полуночи. Но кого волнуют мелкие бюрократические детали, если первый заголовок уже ушел в народ?

Вернемся к тому страшному феномену, с которого мы начали. Зачем армянские медиа и соцсети раздувают масштабы трагедии-сенсации до космических размеров? Механизм прост и безжалостен: человек в состоянии шока цепляется за любую соломинку. Когда по каналам проходит новость о том, что «наши изобрели лекарство от рака», безнадежно больной человек, уставший от химиотерапии, тошноты и капельниц, может совершить роковую ошибку. Он мысленно отменяет все назначенные врачами протоколы, перестает принимать поддерживающие препараты и начинает судорожно искать, где купить заветные баночки Botvymo и Evamplix, которые в реальном мире еще даже не прошли полноценную американскую сертификацию. Надежда, поданная под соусом национального величия, превращается в наркотик, отменяющий критическое мышление.

Давайте посмотрим на ситуацию глазами прагматичного бизнеса. Запустить полноценную рекламную кампанию на американском рынке стоит космических денег, а суровые юристы FDA мигом засудят за малейшее преувеличение эффективности. Что делать? Правильно — устроить грандиозную медийную прелюдию в маленькой, но гордой стране. Поднять волну патриотического экстаза, заставить мировые агрегаторы новостей перепечатать кричащие заголовки, а дальше пусть инвесторы сами выстраиваются в очередь. С точки зрения пиара это гениально, а с точки зрения медицинской этики — мастер-класс по цинизму.

Армянская фармацевтическая мысль веками развивалась по синусоиде: от бабушкиных отваров из чабреца и девясила до венчурных фондов кремниевой долины с армянскими корнями. Разница между средневековым лекарем из деревни Ахпат и современным биотех-предпринимателем невелика лишь в одном: вера в чудо остается неизменной. Лекарь обещал, что отвар из горных трав изгонит злых духов, а современный пиарщик уверяет, что моноклональные антитела компании Agenus исцелят всё человечество, просто потому что директор любит шахматы и армянский коньяк. Эволюция налицо, но методология внушения внушает уважение своей стабильностью.

В конечном счете, эта история — не столько про медицину, сколько про великое искусство коллективного самообмана. Мы видим, как профессиональный маркетинг, упакованный в обертку патриотизма, превращает обычную бизнес-сделку в «национальный триумф». И пока одни празднуют победу, которой не существует в масштабах мировой науки, другие продолжают верить в чудо, которое продается по курсу рыночных котировок.

Где же грань между здоровым национальным оптимизмом и опасным фармацевтическим мошенничеством? Вероятно, она проходит там, где заканчивается желание гордиться соотечественниками и начинается ответственность за человеческую жизнь. Ведь настоящая наука не нуждается в зурнах, барабанах и кричащих заголовках — она говорит на языке сухих цифр, двойных слепых исследований и признания коллег, которые не являются родственниками создателя.

Так что, когда в следующий раз из каждого утюга вам начнут вещать о новом «прорыве века» из соседнего двора, просто вспомните о «Арменикуме», о годовом сроке регистрации и о том, что истинное исцеление начинается не с фамилии директора компании, а с честного признания фактов. А пока — можем снова поднять бокал коньяка за вечную наивность и бесконечную способность верить в то, что завтра утром нас всех спасет очередной волшебный порошок, доставленный прямо из телевизора.

Спите спокойно, надейтесь на лучшее, но, ради всего святого, не выбрасывайте свои капельницы в окно.

Агиль Гахраманов