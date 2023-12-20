Английский «Манчестер Сити» обыграл японский клуб «Урава Ред Даймондс» со счетом 3:0 в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Как передает ТАСС, в составе победителей отличились Матео Ковачич (52-я минута), Бернарду Силва (59). В первом тайме мяч в свои ворота отправил защитник японского клуба Мариус Хейбротен (45+1).

В финале «Манчестер Сити» встретится с бразильским «Флуминенсе», который в понедельник обыграл египетский «Аль-Ахли» (2:0). «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» впервые принимают участие в клубном чемпионате мира. Решающий матч состоится 22 декабря.

Клубный чемпионат мира в нынешнем виде на постоянной основе проводится с 2005 года, первый турнир в таком формате состоялся в 2000 году. С 1960 по 2004 год проводился Межконтинентальный кубок, в котором встречались победители европейской Лиги чемпионов и южноамериканского Кубка Либертадорес. В клубном чемпионате мира принимают участие семь команд — победители шести самых престижных континентальных клубных турниров, а также чемпион страны, которая является хозяйкой соревнований. С 2025 года турнир будет проходить раз в четыре года и с участием 32 команд.