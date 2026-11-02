Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Киев готов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на остановку атак РФ на украинскую энергетику или на ракеты для систем ПВО Patriot.

По его словам, этот вопрос неоднократно обсуждался с президентом США Дональдом Трампом и его представителями.

«Мы сказали, что мы не можем не отвечать, когда Россия атакует нашу энергетику, когда Россия убивает наших людей, атакует нашу электроэнергетику, газовую инфраструктуру, нефтеперерабатывающие заводы. Мы сказали, если вы хотите, чтобы мы не атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, они не должны атаковать нашу энергетическую систему», приводит Настоящее Время слова Зеленского.

Другая альтернатива, как заявил украинский президент, это предоставить ракеты для систем ПВО Patriot: «Мы найдем деньги. Мы за них заплатим. Дайте нам этот пакет, зимний пакет. Если вы хотите, чтобы мы не атаковали их нефтеперерабатывающие заводы месяц, дайте нам ракеты Patriot на месяц».

Системы Patriot необходимы Украине, чтобы сбивать российские баллистические ракеты. В июле 2026 года Зеленский в интервью Axios сказал, что просил Трампа экстренно предоставить Украине «зимний пакет» ракет для ЗРК Patriot, чтобы отражать будущие российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Речь шла о 300 ракетах.

По его данным, Россия использует от 30 до 40 баллистических ракет в каждом крупном ударе по Украине, каждый месяц она проводит от трех до пяти таких атак. И если проблему с дефицитом ракет ПВО не решить до зимы, то, как считает Зеленский, Россия может уничтожить электростанции в Украине, спровоцировать гуманитарный кризис и оставить без отопления миллионы людей.

В конце октября Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине 500 ракет PAC-3 для систем Patriot и сопутствующего оборудования на почти 2,1 млрд долларов. Эти средства, как сообщается, выделят европейские союзники.

Однако Украина вряд ли получит эти ракеты-перехватчики в скором время.

Корреспондент Радио Свобода/Свободная Европе Алекс Рауфоглу сообщал со ссылкой на источники, что речь идет о новых ракетах, поставки которых ожидаются не раньше 2030 года: «Это мало решает проблему острой нехватки перехватчиков у Украины в преддверии зимы».

Агентство Reuters приводило данные двух источников, знакомых с решением США, что речь идет о ракетах, которые еще надо произвести, и которые поступят, скорее всего, лишь в начале 2030-х годов, поскольку обычно процесс выполнения сделок по продаже вооружений занимает годы.

Один из источников отметил, что Украина призывает Пентагон ускорить сроки поставки, возможно, за счет передачи Киеву ракет из имеющихся запасов США с последующим восполнением арсенала вновь произведенными ракетами. (svoboda.org)