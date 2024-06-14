Владимир Путин заявил, что Россия прекратит огонь и будет готова приступить к мирным переговорам, как только Украина полностью выведет войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и заявит об отказе вступить в НАТО.

Если эти условия будут выполнены, то Россия «незамедлительно» прекратит огонь, заявил Путин на встрече с руководством МИД России.

Условиями предполагаемого мирного договора он назвал международное признание аннексии Крыма и четырёх областей Украины Россией и нейтральный и безъядерный статус Украины. В процессе мирного урегулирования страны Запада должны, по мнению президента России, отменить все введённые против Москвы санкции.

Путин заявил, что предложенный в 2022 году Украине мирный договор (имеется в виду соглашение, обсуждавшееся на переговорах в Стамбуле весной 2022 года) не содержал требований об аннексии Запорожской и Херсонской областей, но теперь Москва не готова от них отказаться. Если Украина и поддерживающие её страны Запада откажутся от сегодняшних условий, требования Москвы снова вырастут, следует из его слов.

Заявления Путина прозвучали накануне саммита о достижении мира в Женеве, в котором примут участие около 80 стран. Изначально предполагалось, что на нём будут обсуждаться условия Киева, которые называют также «формулой мира» президента Украины Владимира Зеленского. Она включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины, включая Крым, международный суд над военными преступниками из России, выплату Москвой репараций.

Формула была сформулирована после позапрошлогодней успешной контрнаступательной операции украинской армии, завершившейся освобождением значительной части Харьковской области и единственного захваченного Москвой с начала февральского вторжения украинского административного центра — Херсона.

Ряд мировых СМИ сообщил, что на форуме в Швейцарии будет обсуждаться усечённый вариант этой формулы или несколько пунктов из него, не касающиеся суда и репараций. Японский телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что в черновик итогового коммюнике саммита не включены упоминания вывода российских войск с территории Украины и восстановления её территориальной целостности. Киев это сообщение не комментировал.

Киев не видит мирного предложения в условиях президента РФ Владимира Путина по прекращению огня в Украине, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Никаких новых «мирных предложений» от России нет. Путин озвучил лишь «стандартный набор агрессора», который уже звучал много раз. Его содержание вполне конкретно, крайне оскорбительно для международного права и совершенно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии», — написал он на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в предложениях Путина нет «никакой новизны и желания прекратить войну».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил Financial Times, что условия Путина неприемлемы для Киева, а президент РФ своими заявлениями показывает, что не хочет вести переговоры. (svoboda.org, moscowtimes.ru)