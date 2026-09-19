Власти Ирана передали США через катарских посредников условия для прекращения войны и ожидают ответа американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

«Мы находимся на связи с катарским посредником, который передал наши условия Вашингтону с целью прекращения войны, и ждем ответа на них от президента Трампа», — сказал он в интервью Al Jazeera.

По словам Резаи, условия Ирана включают в себя прекращение войны на всех фронтах, разблокировку замороженных активов Ирана и снятие морской блокады.