В рамках Дня национальных костюмов в Ичеришехер была организована масштабная культурная программа, отражающая различные периоды, региональные особенности и современные направления развития азербайджанской национальной одежды.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, программа мероприятия, прошедшего в Бакинском доме фотографии, на площади Гоша Гала и комплексе Дворца Ширваншахов, включала выставки, научно-практические семинары, национальные танцы, демонстрации исторических и современных коллекций одежды, мастер-классы и другие культурные мероприятия.

Первая часть программы дня началась с научно-практических семинаров в Бакинском доме фотографии. На семинарах была предоставлена информация об историческом пути развития азербайджанской национальной одежды, наследии Сефевидов, формировании национальной одежды и ее этнографических особенностях.

Затем последовала презентация выставки «Люди века».

На площади Гоша Гала была организована масштабная выставка азербайджанских национальных костюмов. Посетителям были показаны исторические костюмы, использованные во время съемок фильма «Тагиев», а также коллекция, представляющая особенности костюмов той эпохи, которые отражены в фильме.

На площади с участием жителей Ичеришехера прошли выступления с национальными танцами и песнями, а также показ национальных костюмов.

На мероприятии также были представлены коллекции местных дизайнеров. Помимо демонстрации персональных коллекций Мехрибан Халилзаде, Наргиз Сурхаевой и Гюнай Гасановой, был показан процесс изготовления кялагаи, а также состоялся мастер-класс под названием «Арахчынын мендеди».

Программа «Дня национальных костюмов» продолжилась в вечерние часы в Дворцовом комплексе Ширваншахов. После протокольного шествия и вступительной речи здесь состоялись выступление фольклорного ансамбля, были исполнены национальные танцы и прошел показ различных коллекций одежды.

Была представлена коллекция национальной одежды известного модельера-дизайнера Гюльнар Халиловой, занимающейся популяризацией национальной одежды, а также коллекция Гюльзады Абдуловой «От прошлого к настоящему».

В рамках церемонии в исполнении иностранных делегаций состоялись демонстрации костюмов и танцев стран мира.

Мероприятие завершилось мультимедийным представлением «Дыхание Баку».