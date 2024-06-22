В рамках COP29 для туристов будет организовано посещение национальных парков.

Об этом Report сообщил начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев.

Он отметил, что в национальных парках уже ведутся подготовительные работы.

«В рамках COP29 туристы получат возможность посетить Абшеронский, Ширванский и другие национальные парки. В связи с этим уже созданы новые туристические маршруты. Думаем, что и наши граждане, и иностранцы смогут ознакомиться с интересными мероприятиями в этих парках», — сказал он.