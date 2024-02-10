Мусульманский совет старейшин проведет саммит религиозных лидеров на полях конференции COP29, которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК), об этом говорилось на очередном заседании совета в Абу-Даби.

В рамках COP29 также будет создан межрелигиозный павильон ООН.

В заседании совета принял участие председатель УМК шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Участники мероприятия особо отметили успешную организацию советом первого межрелигиозного павильона ООН в рамках COP28 в Абу-Даби в 2023 году.