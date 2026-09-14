В Баку принята декларация мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

Текст декларации огласил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Салман Мусаев.

В документе участники подтвердили приверженность целям и принципам Соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, подписанного в Нахчыване 3 октября 2009 года, а также декларациям и документам саммитов ОТГ.

Согласно декларации, участники договорились продолжать совместные усилия против терроризма, экстремизма, сепаратизма, ксенофобии, исламофобии и тюркофобии; использовать потенциал тюрко-исламской духовности и культуры для укрепления мира и просвещения молодёжи; содействовать религиозному образованию, создавать религиозные центры, развивать обмен студентами, преподавателями и литературой; совместно определять даты начала Рамазана и Курбан-байрама с учетом специфики регионов, а также разрабатывать общие фетвы, служащие принципам умеренного ислама; сотрудничать в защите прав человека, женщин и детей согласно тюрко-исламским духовно-нравственным ценностям; противодействовать иностранному вмешательству, вредной пропаганде, сектантству и идеологическим провокациям в религиозной среде тюркских государств; переводить религиозную литературу на языки тюркских государств и проводить совместные семинары, конференции и симпозиумы; содействовать изучению истории тюркского мира, организации паломничеств и туров к религиозным и историческим местам стран ОТГ.

Декларация принята и подписана 14 сентября 2026 года в Баку. Документ составлен на английском языке в единственном экземпляре и передан на хранение в Секретариат Организации тюркских государств.

7-я встреча Совета глав мусульманских религиозных управлений ОТГ состоялась 14 сентября 2026 года в Баку. В ней приняли участие председатель УМК Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Духовного управления мусульман Казахстана муфтий Наурызбай Таганулы, председатель Управления мусульман Кыргызстана муфтий Абдулазиз Закиров, глава Управления по делам религии Турции профессор Сафи Арпагуш, председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Нуриддин Холикназар, председатель Духовного управления мусульман Туркменистана муфтий Рахман Курбанмурадов, глава Управления по делам религии Северного Кипра Хакан Морал, а также генеральный секретарь ОТГ, посол Кубанычбек Омуралиев.